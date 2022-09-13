بالتعاون مع "الهلال للمشاريع"، و"مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي" و"مجلس الشارقة للشباب"

برنامج تدريبي مكثف يُقام على مدار 3 أيام في جامعة خورفكان

الشارقة: أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) برنامج "الشارقة للشركات الناشئة" في خورفكان، وهو برنامج تدريبي مكثف يُقام في الفترة 16-18 سبتمبر في جامعة خورفكان، يستهدف تزويد مجموعة من الطلاب والخريجين الجدد والموظفين الشباب بالمهارات الضرورية وأساسيات الإدارة الناجحة للمشاريع الريادية.

ويوفر البرنامج التدريبي المكثف لرواد الأعمال الشباب فرصة لاكتساب المعرفة وتجربة استراتيجيات تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة قادرة على حل المشكلات والتغلب على التحديات، من خلال الأدوات التكنولوجية الحديثة، سيتمكن المشاركون من الانضمام إلى مجتمع مؤسسي الشركات وصنّاع التغيير الذي أسسه (شراع)، فضلاً عن التعلّم من أبرز خبراء المنطقة في هذا المجال.

وينظم برنامج "الشارقة للشركات الناشئة" بالتعاون مع كل من: شركة "الهلال للمشاريع"، و"مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي" و"مجلس الشارقة للشباب"، لبناء مجتمع من المواهب يضم مختلف شرائح الشباب القادرين على تنمية الأفكار الريادية المبتكرة في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

ويتماشى برنامج "الشارقة للشركات الناشئة" في خورفكان مع رؤية ورسالة (شراع) لدعم الجيل القادم من صنّاع التغيير، إذ سيتلقى كل المنتسبين للبرنامج الإرشاد والتوجيه من قياديي منظومة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الملاحظات المتخصصة التي تناسب كل مشترك من نخبة من المدربين.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في البرنامج التسجيل عبر الرابط: .sharjah-startuphttps://sheraa.info/

#بياناتحكومية

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