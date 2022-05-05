السلطة تعلن تأسيس مقراً رئيسياً لها في "ذا ساند بوكس" – العالم الافتراضي اللامركزي الأسرع نمواً

حمدان بن محمد: كانت دبي ولا تزال سباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية الحديثة بل والمساهمة في صنع مستقبل هذه التقنيات

حمدان بن محمد: اليوم تتواجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة

حمدان بن محمد: تعمل دبي على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي، وتشجيع قادة الفكر حول العالم بما فيهم السلطات الدولية و الهيئات التنظيمية والمعنيين بالحوكمة وقادة الأعمال على المشاركة وتبادل المعرفة وحل المشكلات بشكل جماعي

تعكس الخطوة التزام الإمارات العربية المتحدة بمبادئ الاقتصاد الرقمي وثقتها بأمن واستدامة نظم الجيل الثالث من الويب وأنظمة الأعمال القائمة على تقنية بلوك تشين

تسعى دبي إلى تمكين القطاع والأسواق من التعاون بشكل فعال مع الجهات الحكومية من خلال الشبكات القائمة على تقنية "بلوك تشين" وتمكين حاملي تراخيص سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية من توسيع أعمالها في "ذا ساند بوكس"

ستعمل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على إنشاء نموذج أولي لتشجيع السلطات وصنّاع السوق وقادة الفكر حول العالم لبناء "النموذج التنظيمي اللامركزي" المستقبلي للأصول الافتراضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة عن دخولها إلى الميتافيرس، وتأسيس مقراً رئيسياً لها في العالم الافتراضي "ذا ساند بوكس". وبصفتها أول جهة تنظيمية في العالم تدخل إلى عالم الميتافيرس، وتسعى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة إلى ترسيخ حضورها في العالم الافتراضي وتمكين مكوّنات هذا القطاع من الوصول إلى خدماتها في محيطها التقني الرقمي، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين، وقادة الفكر في قطاع الأصول الافتراضية، والسلطات التنظيمية الدولية.

وتأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لتوفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر، وتتوقع السلطة تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة بدلاً من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية. وتعكس هذه الخطوة الهامة ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتؤكّد استعدادها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للأصول الافتراضية في العالم.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة إطلاق مقر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الرئيسي على الميتافيرس: " كانت دبي ولا تزال سباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية الحديثة بل والمساهمة في صنع مستقبل هذه التقنيات. واليوم تتواجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة، حيث تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا الوطني ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة، واليوم عبر تواجد هذه السلطة في عالم الميتافيرس فإننا نبدأ مرحلة تاريخية تقنية جديدة في مسيرة حكومة دبي سيكون لها تأثيراتها الايجابية على المدى الطويل ."

وأضاف سموه: "تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كهيئة تنظيمية تهدف إلى تقديم الدعم والتوسع الآمن لهذا القطاع الذي يشهد توجهاً سريعاً نحو اللامركزية ومن خلال توسيع موارد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتصل إلى جمهور عابر للحدود من خلال الميتافيرس، تعمل دبي على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي، كما تعمل على تشجيع قادة الفكر حول العالم، بما فيهم السلطات الدولية و الهيئات التنظيمية والمعنيين بالحوكمة وقادة الأعمال – على المشاركة وتبادل المعرفة وحل المشكلات بشكل جماعي، وذلك من أجل تمكين قطاع الأصول الافتراضية من اكتساب المرونة الاقتصادية، وتوسيع نطاقه الاجتماعي، ومساهمته في تحقيق الاستدامة البيئية."

وانطلاقاً من التزامها الواضح بتمكين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الميتافيرس، تنضم سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة بدخولها إلى عالم الميتافيرس إلى قادة التغيير في القطاع الخاص والمبتكرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والمهنية، بالإضافة إلى الترفيه والسلع الاستهلاكية، وبما يتجاوز ما هو متوقّع من عالم الألعاب ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وسيكون مقر السلطة على الميتافيرس MetaHQ VARA القناة الأساسية لتعاون السلطة مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم لفتح الباب للطلبات الجديدة، وتمكين أصحاب التراخيص الأصغر سناً من دخول عالم الميتافيرس، وتبادل المعرفة والخبرات مع المستهلكين والمنظمين الأقران لرفع مستويات الوعي، وتمكين التبني الآمن، ودفع قابلية التشغيل البيني العالمي.

من جانبه قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "تعتبر إمارة دبي قطاع الأصول الافتراضية محركاً هاماً للاقتصاد العالمي في المستقبل. لقد تأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في لحظة محورية استجابة لتوسّع الإطار القانوني الحديث

والمتطور للغاية للإمارة والذي ينظم الأنشطة المتعلّقة بالأصول الافتراضية. وبصفتها أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية على مستوى العالم، فإن وجود مقر لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على الميتافيرس يجعل الإمارات العربية المتحدة أول سلطة قضائية تدخل هذا العالم الافتراضي، مما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة لتأسيس سوق جديد بلا حدود يضمن الحرية الاقتصادية المستدامة."

وأضاف سعادته: "إن امتلاك سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة للأراضي في «ذا ساند بوكس» يرمز إلى إيماننا بهذا القطاع، وتقع المسؤولية على عاتقنا كحكومة لكي نكون الجسر الذي يمكّن المستثمرين والمستهلكين من دخول هذا القطاع بأمان، والتعاون لتنمية الاقتصاد. وبالإضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية مباشرة وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ترى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة أن هذه هي الخطوة الأولى نحو التعلّم المشترك وتطوير الخبرات بين مختلف الجهات التنظيمية حول العالم، بحيث يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من الاقتصاد الافتراضي الذي أصبح بإمكانه التوسّع بأمان وبشكل مستدام."

#بياناتحكومية

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نبذة عن "ذا ساند بوكس"

تم تأسيس "ساند بوكس" في عام 2011، واكتسب شعبية سريعة وأصبح يحظى بمكانة بارزة كمنصة رائدة للحصول على قطع أراضي في ميتافيرس، وجرى تحميله أكثر من 4 ملايين مرّة حول العالم، وحظي باستثمار بقيمة 93 مليون دولار من "سوفت بنك"، وتمثل كل قطعة أرض على ميتافيرس مساحة افتراضية لشراء الأصول الرقمية وبيعها وإنشائها وتبادلها باستخدام تقنية إيثيريوم للبلوك تشين.

نبذة عن سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة

سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة هي أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية في العالم. تأسست السلطة في مارس 2022 بموجب قانون رقم (4) لعام 2022. سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة هي الجهة المخولة بترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي والمناطق الحرّة التابعة لها (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، وهي تشرف على جميع متطلّبات وطلبات التراخيص لأنشطة الأصول الافتراضية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تلعب سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة دوراً مركزياً في إنشاء إطار قانوني متقدّم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية، وفي نفس الوقت، توفير الدعم للرؤية الهادفة إلى تأسيس اقتصاد بلا حدود.