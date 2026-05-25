أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يحظى بتواجد مباشر في البحرين والسعودية والامارات العربية المتحدة، اليوم عن نجاح استكمال عملية استحواذ الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب، المدرجة في بورصة البحرين على شركة ترفل للضيافة القابضة ذ.م.م ("ترفل")، وهي شركة الضيافة التابعة لشركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م. وقد قامت سيكو بدور المستشار المالي الرئيسي للصفقة، والتي حصلت على جميع الموافقات المطلوبة من المساهمين والجهات التنظيمية.

تعتمد الصفقة على تبادل أسهم بنسبة 100%، وبموجب ذلك قامت الشركة البحرينية للترفيه العائلي بإصدار وتخصيص 13,809,524 سهماً عادياً جديداً لشركة ديفيدند جيت كابيتال بقيمة 0.269 دينار بحريني للسهم الواحد (تتكون من قيمة اسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد، وعلاوة إصدار بقيمة 0.169 دينار بحريني للسهم الواحد)، وهو ما يمثل قيمة إجمالية للصفقة تبلغ نحو 3.7 مليون دينار بحريني. وقد تم تخصيص الأسهم لصالح شركة ديفيدند جيت كابيتال وبدأ تداولها في بورصة البحرين بتاريخ 19 مايو 2026، وذلك مقابل نقل 100% من رأس مال شركة ترفل إلى الشركة البحرينية للترفيه العائلي. وبعد إتمام الصفقة، أصبحت شركة ديفيدند جيت كابيتال تمتلك حصة بنسبة 58% في الشركة البحرينية للترفيه العائلي، فيما احتفظ المساهمون الحاليون بالنسبة المتبقية البالغة 42%، في حين أصبحت شركة ترفل شركة مملوكة بالكامل للشركة البحرينية للترفيه العائلي.

وفي أعقاب عملية الإصدار، ارتفع إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل للشركة البحرينية للترفيه العائلي من 10,000,000 سهم إلى 23,809,524 سهمًا.

وقد ساهمت هذه العملية في إنشاء واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات في بورصة البحرين. وتدير المجموعة بعد اندماجها أكثر من 20 علامة تجارية، وما يزيد عن 50 منفذاً في أربع دول خليجية، وتشتمل على المطاعم السريعة الراقية ، وتجارب الطعام المبتكرة، والمفاهيم الرائدة، والمقاهي، وعمليات المطابخ المركزية.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد جناحي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية للترفيه العائلي: " يمثل إتمام هذه الصفقة خطوة هامة في مسيرة الشركة البحرينية للترفيه العائلي، كما أنها تعزز من مكانة الشركة كإحدى أكبر الشركات المدرجة في قطاع الأغذية و المشروبات في بورصة البحرين. ومن خلال توحيد العلامات التجارية والاستفادة من القدرات المؤسسية للشركة ضمن شركة واحدة مدرجة في البورصة، فإننا نكون بذلك قد نجحنا في بناء منصة أعمال أكثر قوة وريادة، قادرة على تعزيز حضورها في السوق المحلية، ودعم خطط النمو المستقبلية، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وخلق فرص أكبر للتوسع في مملكة البحرين ودول الخليج"

وأضاف السيد محمد نظام خنجي، العضو المنتدب في ديفيدند جيت كابيتال وعضو مجلس الإدارة ترافل:

"تمثل عملية مبادلة الأسهم مرحلة محورية في مسيرة ترافل، وتعكس الجهود التي بُذلت على مدار السنوات الماضية لبناء منصة ضيافة متكاملة ومتعددة العلامات التجارية. وستواصل ترافل هوسبيتاليتي التوسع في علاماتها الحالية وتنمية محفظتها من خلال تطوير مفاهيم جديدة في قطاعات الضيافة والترفيه، إلى جانب السعي لاقتناص فرص النمو الإقليمي. ولدينا بالفعل عدد من المشاريع والتطورات المهمة قيد التنفيذ، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الإعلانات خلال الفترة المقبلة.”

ومن جانبه، صرح السيد أيمن جاد الله، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيكو،:" يسعدنا المشاركة في صفقة من هذا النوع في السوق البحرينية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لها. ولاشك أن هيكلة عملية استحواذ عبر مبادلة الأسهم تشمل شركة مدرجة ومجموعة ضيافة متعددة العلامات التجارية مملوكة للقطاع الخاص، تطلب تنسيقًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية. ويعكس الإغلاق الناجح للصفقة مستوى تطور أسواق رأس المال في البحرين، إضافة إلى التزام جميع المشاركين بإنجاز هذه العملية بنجاح."

نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 8.3 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل: سيكو إنفست وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو المالية المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوق يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 150 موظفاً متميزاً عبر المجموعة.

نبذة عن الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب شركة مساهمة بحرينية عامة مدرجة في بورصة البحرين، ويتركز نشاطها الأساسي على قطاع الأغذية والمشروبات والترفيه العائلي. وفي أعقاب الاندماج مع شركة ترفل للضيافة القابضة، تدير الشركة البحرينية للترفيه العائلي في الوقت الحالي محفظة متنوعة تضم أكثر من 20 علامة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات وفق العديد من نماذج التشغيل، بما في ذلك الامتيازات الدولية، والمفاهيم المحلية في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن شركة ديفيدند جيت كابيتال

ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م هي شركة استثمار في الأسهم الخاصة يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين وتأسست عام 2017 بهدف الاستفادة من فرص الأعمال في جميع دول الخليج وبعض الأسواق العالمية المختارة. وتسعى الشركة إلى الحصول على فرص استثمارية في القطاعات التي تتمتع بالطلب القوي، بما في ذلك قطاعات الضيافة والعقارات. وتحرص على التعاون مع شركات المحفظة لتحسين العمليات التشغيلية وتحقيق النمو المستدام. يرأس الشركة السيد طلال الزين رئيس مجلس الإدارة، والسيد خالد الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة. ومن خلال ذراع الأغذية والمأكولات، شركة ترفل للضيافة القابضة، نجحت ديفيدند جيت كابيتال في تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة ومتنوعة للضيافة في البحرين.

نبذة عن شركة ترفل للضيافة القابضة ذ.م.م

تُعد شركة ترفل للضيافة القابضة ذ.م.م. ذراع الأغذية والمشروبات لدى شركة ديفيدند جيت كابيتال، حيث تدير محفظة من المطاعم والمقاهي وعمليات المطابخ المركزية في كل من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل علاماتها التجارية شاورما هليل، وغودنس كافيه، وبومباي بول، ومانوس ذا فاميل بيسترو، وزيماري باي مانوس، وبومباي باوي، ودمبلنغ آند كو، وتكّه تو غو، وكافيه مايفير، وكومو للدجاج الآسيوي، وتكّه وكباب أمين، ومطعم هونغ كونغ غيتواي، وراسمالاي بالتي كويزين، وبومبو شاورما، بالإضافة إلى هيدن ستيشنز. وتُعد ترفل الآن شركة تابعةً مملوكة بالكامل للشركة البحرينية للترفيه العائلي.

