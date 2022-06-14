الشارقة: أعلن "مجلس سيدات أعمال الشارقة" تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الشيخة هند بنت ماجد القاسمي وعضوية نخبة من رائدات الأعمال، كاشفاً عن مهام الأعضاء، ومنها اقتراح مشاريع ريادية في مجال خبرة كل واحد من الأعضاء، على أن يهدف المشروع إلى مساعدة سيدات الأعمال، وأن يتماشى مع رؤية ومهمة "مجلس سيدات أعمال الشارقة". ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتكليف فريق عمل مناسب من أجل تنفيذ المشروع الذي تم اختياره والموافقة عليه تحت إشراف وتوجيه عضو مجلس الإدارة المخوّل.

وضم تشكيل المجلس الجديد في عضويته كلاً من: ندى اللواتي، عضو مجلس الإدارة لقطاع التكنولوجيا، وأولمبيا طباش، عضو مجلس الإدارة لقطاع العطور والتجميل ، ونوال النعيمي، عضو مجلس الإدارة لقطاع المشاريع الغذائية، وآمنة الشرع، عضو مجلس الإدارة لقطاع التجارة والعقار، والدكتورة شذى علاي، مستشار لكافة اللجان التابعة لأعضاء مجلس الإدارة، وشروق المدفع، عضو مجلس الإدارة لقطاع المجوهرات والأزياء.

ويقضي قرار تشكيل مجلس إدارة بوضع الأعضاء استراتيجيات لتطوير القطاعات وتأهيل سيدات الأعمال لدخول سوق العمل، وعقد اجتماع شهري مع رئيس مجلس الإدارة لإطلاعه على آخر المستجدات، فضلاً عن ضرورة تمثيل "مجلس سيدات أعمال الشارقة" في كافة المهام الرسمية، وحسب توصية رئيس مجلس الإدارة.

وفي تصريحها حول تشكيل مجلس الإدارة، قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: "نضع كل الثقة في نخبة من رائدات الأعمال اللاتي حققن نجاحات تحسب للمرأة وتضعها في مكانتها عضواً فاعلاً في تنمية المجتمع، وإدارة مختلف قطاعات الأعمال. ونحن على يقين بمقدرتهن على إحداث نقلات نوعية ومتسارعة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة، وتحقيق تطلعات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نماء للارتقاء بالمرأة، التي يعمل تحت مظلتها "مجلس سيدات أعمال الشارقة".

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