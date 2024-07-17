أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سكاي كي" للاستشارات الإدارية بأبوظبي، تهدف إلى تمكين رائدات وسيدات الأعمال اللواتي يمتلكن شركات ومشاريع ناشئة من النمو والازدهار، عبر تزويدهن بالرؤى الاستراتيجية والحلول المبتكرة لتعزيز نجاحهن وتنافسيتهن عبر منظومة الأعمال.

وستحظى عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي بموجب المذكرة باستشارات مجانية، وخصومات على باقة الخدمات الاستشارية المتنوعة والشاملة التي توفرها شركة "سكاي كي"، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمال عضوات المجلس، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في العديد من الدورات التدريبية المجانية التي سيستضيفها المجلس لتسلط الضوء على طرق تطوير الشؤون الإدارية في الشركات. كما سيتعاون المجلس مع الشركة من خلال تبادل الرؤى الاقتصادية وتعزيز فرص التواصل فيما بينهم.

وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ويعقوب عبد الرحمن الحمادي الرئيس التنفيذي لـ"سكاي كي" للاستشارات الإدارية، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وقالت سعادة مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "تعكس تلك الشراكة التزامنا بالتعاون مع جهات مُتخصصة في مجال تمكين الأعمال وفق رؤى استراتيجية تحويلية رائدة وحلول مُبتكرة تقود الأعمال نحو مزيد من النمو والتميز والازدهار، انسجاماً مع رؤية المجلس بالنهوض بدور المرأة في القطاع الخاص لتصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي".

وتابعت سعادتها: "يُمثل توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "سكاي كي" للاستشارات الإدارية إحدى مبادرات المجلس الرامية إلى تحفيز المرأة ومساندتها على الدخول في سوق العمل، وصولاً إلى زيادة فرص مشاركتها في عالم الأعمال من خلال دعمها عبر الورش التدريبية والتأهيلية والاستشارات واحتضان المشاريع الناشئة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً".

من جانبه، قال يعقوب عبد الرحمن الحمادي الرئيس التنفيذي لـ"سكاي كي" للاستشارات الإدارية: "يسرنا التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي في تقديم مساعدة شاملة لرائدات الأعمال والشركات الناضجة لتحقيق النجاح من خلال توفير حزمة شاملة من الخدمات الاستشارية الرائدة التي توفرها شركتنا والتي تشمل على تقديم استراتيجيات الأعمال وتطوير العمليات التجارية وكفاءة الموارد البشرية وحلول التسويق المبتكرة، وذلك استناداً إلى خبرة وتمرس شركتنا في مجال تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز ازدهارها".

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا