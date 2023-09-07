عجمان: وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لتعزيز التعاون الشامل في شتى المجالات وتوحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات على كافة المستويات.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب دائرة التنمية السياحية سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، ومن طرف دائرة التنمية الاقتصادية سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة.

وتتضمن هذه المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية تستهدف تحقيق ورفع معدلات النمو الاقتصادي والسياحي في الإمارة وذلك عن طريق توحيد الجهود والآراء لدعم المشاريع والفعاليات السياحية بما يتماشى مع رؤية الامارة 2030.

ويشمل التعاون كذلك تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين، والتعاون والتنسيق في كافة المجالات التي تعود بالنفع على الطرفين وبما يساهم في تعزيز الأداء وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الامارة.

وتهدف هذه النقاط إلى تعزيز مكانة الإمارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال تحسين موقعها في تقارير التنافسية الدولية. كما يسعى الطرفان إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية والسياحية للإمارة من خلال التكامل في التخطيط والشراكات والمشاريع المشتركة. وتهدف المذكرة أيضًا إلى دعم متخذي القرار من خلال قياس الأداء الاستراتيجي ورفع معدلات رضا الجهات المتعاملة.

وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين التنسيق في التسويق والترويج الاقتصادي والسياحي، وتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية والسياحية، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة. كما يشمل التعاون إعداد وتنفيذ السياسات والمشاريع المشتركة ورصد مؤشرات التنافسية الدولية. تهدف أيضًا إلى تعزيز تجربة المستثمر والسائح من خلال مشاركة الشركات العالمية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات المشتركة.

وعن الاتفاقية قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "تسعى سياحة عجمان إلى تسليط الضوء على العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وإبراز المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في الدولة". وأوضح ان هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية تأتي في سياق حرص الدائرة على تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في امارة عجمان.

من جهته أكد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن هذه المذكرة تأتي في سياق حرص الطرفين على توحيد وتكامل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والترويج الاقتصادي والسياحي لإمارة عجمان، وتعزيز التنافسية وجاذبية الاستثمار وقطاع الأعمال والسياحة، واستشراف المستقبل الاقتصادي والسياحي، مما يلعب دورًا كبيرًا في جعل إمارة عجمان مركزًا اقتصاديًا رائدًا على الصعيد المحلّي والعالمي.

وأضاف الحمراني أن اللجنة المشتركة التي ستُشكّل بموجب هذه المذكرة تهدف إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المتوائمة مع رؤية عجمان 2030 في المجالات الاقتصادية والسياحية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة بين الدائرتين، ووضع خطط عمل محددة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المشتركة، كما ستعمل اللجنة على تبادل الخبرات والبيانات وتنسيق الجهود من أجل تطوير برامج ومبادرات تعزز من مكانة إمارة عجمان كوجهة استثمارية وسياحية متميزة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/