عجمان، وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة المدينة عجمان لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مجال الخدمات المجتمعية والتجارب المؤسسية.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب دائرة التنمية السياحية سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، ومن طرف جامعة المدينة عجمان سعادة عمران خان، مدير الجامعة.

وتتضمن هذه المذكرة توفير المنح الدراسية الجزئية لموظفي دائرة التنمية السياحية وعائلاتهم ممن يتم ترشيحهم حسب معايير متفق عليها، ومن طرفها تقدم دائرة التنمية السياحية تسهيلات العمل التطوعي لطلبة الجامعة للمشاركة في الفعاليات والبرامج المشتركة، كما ستتعاون الجهتين في مجال تعزيز الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين إضافة الى ترويج كل من الجهتين لأنشطة وفعاليات كل منهما بالوسائل المتاحة لكل طرف.

ويتم بموجب هذه الاتفاقية عقد لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات لدى الطرفين في جميع مجالات العمل وتبادل الخبرات والمعارف عبر التدريب الميداني والأكاديمي وفقا للاحتياجات والاختصاصات المشتركة والمتعلقة بتنمية المهارات والقدرات الوظيفية وحسب البرامج التدريبية المتخصصة.

ويشمل التعاون كذلك مجالي الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف مشتركة على الصعيدين المحلي والعالمي في مجالات متعددة تتضمن المشاركة وتبادل الخبرات في مجال الابداع والابتكار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين، وإعداد آلية تشغيل مختبرات الابتكار وفقا لأفضل الممارسات العالمية إضافة الى التعاون والتنسيق بين الطرفين في تقييم الأفكار الإبداعية والابتكارية المتبادلة.

وعن الاتفاقية قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "تُواصل إمارة عجمان بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة إرساء مكانتها كوجهة تعليمية بارزة في المنطقة، وتوفير تجارب فريدة لجميع الزوار". وأضاف ان توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة المدينة عجمان يأتي في اطار حرص الدائرة على تعزيز جهود التعاون المشترك واقامة الشراكات مع المنشآت الاكاديمية البارزة في الامارة مثل جامعة المدينة عجمان التي تتمیز بجودة التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتقديم أفضل البرامج الأكاديمية للطلاب.

من جهته، قال سعادة عمران خان، مدير جامعة المدينة عجمان: "نتشرف بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان بما يساهم في ترسيخ مكانة الامارة، وتسليط الضوء على التخصصات والبرامج الأكادیمية الممتازة التي توفرها لتلبية احتياجات سوق العمل والارتقاء بالمجتمع. ونتطلع الى إقامة شراكة مثمرة مع سياحة عجمان وتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات على كافة المستويات."

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/