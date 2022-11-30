لرعاية الفعاليات الخاصة بالدائرة

عجمان: بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وقّع سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة مذكرات تفاهم واتفاقيات رعاية مع كل من الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الالماني الصحية، وجاسم العسكري المدير التنفيذي لمياه غلفا في مقر المستشفى، وذلك لرعاية كافة الفعاليات الخاصة بدائرة التنمية السياحية في عجمان.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع الإطار العملي والتصوّر المشترك بشأن تفعيل أسس التعاون والشراكة البناءة والعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية والتي تشمل تنظيم الفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية، والتنسيق المتواصل بين كافة

الجهات المعنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين القطاع السياحي في عجمان.

ووفقاً لمذكرات التفاهم هذه، سيوفّر المستشفى السعودي الألماني ومياه غلفا العديد من الخدمات والمنتجات خلال الفعاليات والأنشطة التي تقيمها دائرة التنمية السياحية في عجمان، وذلك في إطار دعم الإقتصاد المحلي في الإمارة وتنمية مجال الإستثمار فيها، وتوحيد الجهود بين القطاع العام والخاص، وتوفير تجربة سياحية متميزة تفوق توقعات مختلف زوّار الإمارة.

وتسلط الاتفاقية الضوء على دور المستشفى السعودي الألماني في المشاركة ورعاية الفعاليات والمبادرات الرياضية والثقافية والصحية التي تنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان لمدة 3 سنوات، من خلال توفير المسعفين والمعدات الطبية ودورهم في علاج أية إصابات قد تحدث أثناء السباقات، بالإضافة الى تقديم النصائح الطبية اللازمة.

و كذلك ستصبح مياه غلفا الراعي الرسمي للمرطبات لمدة 3 سنوات في جميع الفعاليات الرياضية التي تنظّمها الدائرة لتوفير المياه إلى جميع المشاركين فيها.

وعن هذه الشراكات قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الدائرة تحرص على تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات تتوافق مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في تكريس ثقافة التعاون والتكامل لدعم القطاع السياحي بشكل عام والفعاليات التي تنظمها

الدائرة بشكل خاص، وذلك من خلال تطوير الفعاليات التي تسهم بتحقيق السعادة المجتمعية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية إمارة عجمان ببناء مجتمع سعيد يتمتع جميع أفراده بأفضل المهارات والطاقات وبأعلى القدرات الإنتاجية للمضي في مسيرة الإمارة خلال الفترة القادمة.

كما أكّد سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الدائرة تطمح للإستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل من المستشفى السعودي الألماني ومياه غلفا من أجل تسخير الجهود والإمكانات المتاحة لتنمية قطاع السياحة وتوفير أعلى معاييرالخدمات للزوار والسياح والمشاركين في جميع أنواع الفعاليات التي تقام في الإمارة على مدار العام. كما أننا من خلال هذه الشراكة مع المستشفى السعودي الألماني نهدف إلى تطوير منظومة السياحة العلاجية وتوسيع رقعتها في إمارة عجمان حيث أن الإمارة تمتلك مقومات عديدة تؤهلها لتكون وجهة علاجية جاذبة للمهتمين بالسياحة العلاجية.

كما أوضح الهاشمي إن الاتفاقيات تؤكد حرصنا على التعاون مع المؤسسات المحلية وعلى العمل سوياً والمساهمة في تحقيق رؤية إمارة عجمان الاستراتيجية ومكانة الإمارة كوجهة سياحية استثمارية مفضلة، والتأكيد على دعم علاقات الشراكة وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الخدمات المقدمة خلال الفعاليات وتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن تبسيط وتسهيل الإجراءات لما له من أثر إيجابي على الأصعدة الاقتصادية والسياحية.

وفي الإطار نفسه، صرّحت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية: "تواصل مجموعة السعودي الألماني الصحية تكريس جهودها لتعزيز مخرجات القطاع الصحي وضمان توفير أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، ما يجسّد حرصها على إقامة شراكات فعّالة مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، ونحن سعداء اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع الدائرة والتي تعد انطلاقة لتعاون مثمر بين الطرفين لتوفير كافة الخدمات الصحية خلال الفعاليات والمبادرات التي تنفّذها الدائرة".

وقال جاسم العسكري المدير التنفيذي لمياه غلفا: "نقدّر الثقة التي تضعها دائرة التنمية السياحية في عجمان بمنتجاتنا وإدارتنا ورسالتنا التقدّمية. نحن نؤمن أنه من خلال منتجاتنا المتفوقة وخدمة عملائنا المميزة، وضعنا علامة غلفا التجارية في مكانة رائدة تمكنّنا من تحقيق نجاحات على المدى البعيد بإذن الله".

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