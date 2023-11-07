عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن توقيع مذكرة تفاهم مع فنادق ومنتجعات كاريزما، الرائدة عالميًا في إدارة الفنادق والمنتجعات. تم التوقيع هذه الاتفاقية خلال فعاليات معرض سوق السفر العالمي في لندن، الذي يستمر من 6 إلى 8 نوفمبر 2023.

وتمثل هذه الاتفاقية التزامًا بجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع السياحي في إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة. بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على رؤية الجهتين المشاركتين في تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات، وإقامة إطار مشترك لتحقيق الأهداف المشتركة. وتعبيرًا عن هذا الالتزام، تعني الاتفاقية تعاون الجهتين في دراسة وتنفيذ مشاريع سياحية وفندقية في إمارة عجمان، مع التركيز الأساسي على إنشاء منتجعات فاخرة من الفئة الخامسة ومشاريع ترفيهية فريدة تجمع بين الضيافة والترفيه.

وعلّق سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، على هذه الاتفاقية، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع فنادق ومنتجعات كاريزما نقطة تحوّل كبيرة في رحلتنا للارتقاء بالسياحة في عجمان. نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تنمية فرص الاستثمار والتركيز على إنشاء منتجعات متكاملة من الفئة الخامسة ورفع مستوى الإمارة كوجهة سياحية رئيسية. نعتقد أن هذه الشراكة سترسخ الأسس للنمو والنجاح المستدام في قطاع السياحة في عجمان."

وقال السيد نيمانيا كوستيتش، المدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات كاريزما: "نحن متحمسون للغاية للانطلاق في هذه الرحلة مع دائرة التنمية السياحية في عجمان. تمتلك فنادق ومنتجعات كاريزما سجلًا حافلاً في تقديم تجارب فندقية استثنائية، وهذا التعاون يتناسب بشكل مثالي مع مهمتنا في تعزيز قطاع الضيافة والترفيه عالميًا. بالتعاون مع الدائرة، نتطلع إلى إنشاء مشاريع مبتكرة وفاخرة ستأسر قلوب المسافرين وتسهم في نمو قطاع السياحة في المنطقة."

تختص فنادق ومنتجعات كاريزما في إدارة منشآت الفنادق والمنتجعات السياحية، وتتمتع بشراكات استراتيجية متميزة مع شركات في قطاع الفنادق والمنتجعات والضيافة والترفيه.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/