عجمان، تُقيم دائرة التنمية السياحية في عجمان جولة ترويجية في الهند لتسليط الضوء على المقومات السياحية والترفيهية التي تتمتع بها الامارة، ويتخللها قيام وفد برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة بعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي القطاع السياحي، ووكلاء السفر والسياحة، ومنظّمي الجولات السياحية، ومديري وممثلي المنشآت الفندقية لتعزيز استقطاب الزوار والتعريف بالفرص الاستثمارية البارزة التي توفرها إمارة عجمان.

تشمل الجولة التي تقام في الفترة ما بين 9 و13 أكتوبر الجاري بانجلور ومومباي واحمد اباد، وتهدف الى بناء الشراكات المثمرة وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع ممثلي القطاع السياحي والجهات المعنية لاجتذاب السيّاح من مختلف أنحاء الجمهورية الهندية، واستقطاب المستثمرين في القطاع السياحي، وزيادة نسب الاشغال الفندقي، وتسليط الضوء على أحدث الوجهات والمشروعات الجديدة ومستجدات القطاع السياحي في عجمان.

وفي هذا الإطار، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "تُواصٍل سياحة عجمان ترسيخ مكانة الامارة على خارطة السياحة العالمية انطلاقا من توجيهات

الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان. وتسعى الدائرة الى إبراز المقومات الفريدة التي تتميز بها الإمارة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في الدولة، والتعريف بالمشاريع السياحية والتنموية المتميزة التي تشهدها عجمان والتي تشمل وجهات وأنشطة سياحية وتراثية وبيئية جديدة تشكّل قيمة إضافية لإثراء تجربة الزوّار، وتساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة والتعريف بالمنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة".

الهند تعدّ من الأسواق الرئيسية لإمارة عجمان حيث تحظى الإمارة بإقبال مشهود من الجمهورية الهندية بفضل الخدمات المميزة التي تقدّمها للزوّار والتجربة السياحية المتكاملة التي توفرها للقادمين من الهند بغرض الأعمال والاستثمار أو الترفيه وبمختلف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.

وتشير تقارير دائرة التنمية السياحية في عجمان الى ان الهند احتلّت المركز الثاني بين الأسواق العالمية المصدرة للسيّاح للإمارة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بما يتجاوز 65 الف زائر يشكلون اكثر من 12% من عدد السيّاح القادمين الى الامارة. وتشير التقارير أيضا الى ارتفاع ملحوظ في عدد الزوار الهنود غير المقيمين في الإمارات مقارنة بالزائرين الهنود المقيمين في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وارتفاع عدد القادمين من الهند من 31% في العام 2019 إلى 48% في العام 2023 حتى تاريخه إضافة الى زيادة في مدة الإقامة من السوق الهندية بنسبة 23% على أساس سنوي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/