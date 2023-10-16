عجمان، اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان جولتها الترويجية في الهند لتسليط الضوء على المقومات السياحية والترفيهية التي تتمتع بها الامارة وبناء الشراكات المثمرة وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع ممثلي القطاع السياحي والجهات المعنية لاجتذاب السيّاح من مختلف أنحاء الجمهورية الهندية، واستقطاب المستثمرين في القطاع السياحي.

وفي اطار هذه الجولة، قدم وفد من الدائرة برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة، عرضًا ترويجياً عن الإمارة في مدينة بنغالور، عُقد خلاله سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي ومشغلي القطاع السياحي، ووكلاء السفر والسياحة، ومديري المنشآت الفندقية بهدف الترويج للمقومات السياحية، والتعريف بأحدث الوجهات والمشاريع التي تشهدها الإمارة.

وزار الوفد أيضا مدينة أحمد أباد ‎لتسليط الضوء على المقومات السياحية، وأحدث الوجهات والمشاريع في الإمارة. كما قام الوفد بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي ومشغلي القطاع السياحي لبحث سبل التعاون بهدف ترسيخ مكانة عجمان على خارطة السياحة العالمية.

شملت الجولة كذلك مدينة مومباي حيث اجتمع وفد الدائرة بالمسؤولين عن الجهات المعنية بقطاع السياحة والسفر والأعمال إضافة الى مقدمي الخدمات السياحية، ووكالات السفر. ‎كما عقد الوفد مجموعة من جلسات التواصل، وقدم العروض المفصّلة لتعريف المعنيين بمقومات إمارة عجمان السياحية والثقافية والاقتصادية.

وعلى هامش الجولة الترويجية في جمهورية الهند، قام وفد الدائرة برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، بعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات في المدن الهندية الثلاث (بانجلور - أحمد أباد - مومباي) مع نخبة من المستثمرين وكبرى شركات الاستثمار في المجال السياحي بهدف الترويج لعجمان كوجهة استثمارية جاذبة ورائدة في هذا القطاع الحيوي. وتم خلال الجولة استقبال حوالي ٤٠٠ شركة عاملة في مجال السياحة وتنظيم الجولات السياحية، وعقد حوالي ٢٥ اجتماعا مع مستثمرين ومطورين عقاريين بارزين.

وفي هذا السياق، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "تعدّ الهند من الأسواق الرئيسية لإمارة عجمان حيث تحظى الإمارة بإقبال مشهود من الجمهورية الهندية بفضل الخدمات المميزة التي تقدّمها للزوّار والتجربة المتكاملة التي توفرها للقادمين من الهند بغرض الأعمال أو الترفيه. ونحن سعداء لنجاح هذه الجولة الترويجية التي تخللها عقد العديد من الاجتماعات التي تأتي في إطار جهودنا الحثيثة لدفع مسيرة نمو واستدامة القطاع السياحي وجذب الاستثمارات الخارجية الى الإمارة وبما ينسجم مع تطلعاتنا إلى المساهمة بفاعلية في إنجاح سياسة التنويع الاقتصادي في إمارة عجمان".

#بياناتحكومية

- انتهى -



نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/