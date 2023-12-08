عجمان، الإمارات - أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام، عن نجاحها في إتمام جولة استراتيجية حيوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر. كان الهدف الرئيسي من هذه الجولة هو تعزيز السياحة في إمارة عجمان، وعرض معالمها الفريدة وإمكانياتها الاستثنائية بهدف جذب الزوار الخليجيين.

وتم في مسقط، عمان، في 4 ديسمبر، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية السياحية في عجمان وشركة ترافيل بوينت إل إل سي، الشركة الرائدة في قطاع السياحة في عمان. تتخصّص الشركة في تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة في مجال تنظيم الجولات السياحية، وسياحة المغامرة وتنظيم حفلات الزفاف، بالإضافة إلى إدارة الفعاليات، وذلك بهدف تجسيد مزيج متناغم من السياحة الإبداعية وإبراز معالم عجمان الفريدة.

واستمرت الجولة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، في 6 ديسمبر، حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم. الأولى كانت مع الصرح للسياحة، الشركة البارزة في قطاع السياحة والسفر، مع خبرة شاملة وقدرات قوية في سوق السفر. وتأتي هذه الشراكة بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة في عجمان، وتعكس التفاني في تحقيق مستويات رفيعة من الخدمة والتي من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من المسافرين إلى عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية استثنائية.

وكانت المذكرة الثانية في مدينة الرياض مع شركة "أجنحة السماء للسفر والسياحة"، اللاعب الرائد في قطاع السفر والسياحة، حيث وقع سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة تهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهتين والإسهام في توحيد الجهود المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مجال حجوزات الفنادق والتسويق لمناطق الجذب السياحي في عجمان.

وفي 7 ديسمبر، في جدة بالمملكة العربية السعودية، أبرمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع شركة لوموند. ويتمحور التعاون حول تقديم حلول متقدمة لحجوزات الفنادق من خلال نظام حجز متطور، بما يتماشى بسلاسة مع جاذبية عجمان ويؤكد على السعي لتحقيق تعهد الدائرة بتبني التقنيات الحديثة. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات عالية الجودة، وارتقاء عملية الحجز لكل من المقيمين والزوار.

تمت هذه الشراكات نتيجة لجولة ترويجية واجتماعات أجراها وفد من دائرة التنمية السياحية في عجمان مع قادة ومشغلين في قطاع السياحة، إلى جانب شركات ووكالات سياحية بارزة. بإشراف سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، تضمن خط الرحلة زيارات إلى سلطنة عمان ابتداءً من 4 ديسمبر، تلاها الرياض في المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، واختتمت في جدة في 7 ديسمبر. يتسم الهدف الرئيسي لهذه المبادرة باستكشاف أسواق السياحة الناشئة وتعزيز جاذبية المزيد من الزوار، إلى جانب تسهيل تبادل الخبرات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات ووكالات السفر من خلال الاجتماعات وتوثيق مذكرات التفاهم بشكل رسمي.

وختم سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان ، بتصريحه حول نجاح الجولة: "تمثل هذه الجولة في مجلس التعاون الخليجي خطوة هامة للقطاع السياحي في عجمان، حيث نبني تحالفات ذات مغزى مع كبرى الشركات ووكالات السفر في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. تلك المذكرات تمثل بداية لشراكات قوية ستعزز بلا شك المشهد السياحي في عجمان. نحن متحمسون لرؤية مستقبل مليء بالنمو المتبادل والنجاح."

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/