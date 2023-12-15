عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أنهت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بقيادة سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام، جولتها الترويجية الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية بنجاح، خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر. تعتبر هذه الجولة إنجازًا استراتيجيًا يعزز التعاون بين عجمان ومصر، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الروابط السياحية وتوطيد العلاقات المتبادلة في قطاع السياحة.

خلال الحملة الترويجية، قامت دائرة التنمية السياحية في عجمان بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية مع شركات سياحية مصرية بارزة. يأتي ذلك كجزء من التزام الدائرة في تعزيز التعاون وتعزيز المشهد السياحي في المنطقة. تشمل هذه المذكرات شركات ترافكو - مصر، وترافيستا - مصر، وهليوبوليس إكسبريس للسياحة - مصر، والتي تُعتبر جميعها شركات رائدة في مجال السياحة المصرية.

وقّع سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، مذكرة تفاهم مع ترافكو - مصر، الشركة الرائدة في صناعة السياحة، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجالات السياحة والضيافة والتسويق، خاصة فيما يتعلق بحجوزات الفنادق وتعزيز مناطق الجذب السياحي في عجمان. من جهة أخرى، وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة ترافيستا - مصر، الرائدة في مجال السياحة وتسويق الوجهات السياحية العالمية في السوق المصري. وتنسجم المذكرة مع استراتيجيات حجز الفنادق والترويج للمعالم السياحية في عجمان ومزاياها الفريدة.

وفي سياق آخر، تهدف شراكة الدائرة مع هليوبوليس اكسبريس للسياحة - مصر، المتخصصة في مجال السياحة الدولية واستقطاب المسافرين إلى جميع أنحاء العالم، إلى تعزيز التواجد العالمي لإمارة عجمان وتحقيق أهدافها في تعزيز تجربة الزائر والترويج لمعالمها الثقافية. كما يلتزم الطرفان بتوحيد الجهود وإرساء أسس قوية للتعاون المستقبلي بين الجهتين.

وفي تصريحه، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: "إن هذا التعاون يمثل فصلاً جديداً في الشراكة بين عجمان ومصر، ويعزز علاقاتنا المشتركة. نحن ملتزمون بتعزيز السياحة وتعزيز التبادل الثقافي وإنشاء روابط دائمة. نحن متحمسون للآفاق التي تحملها مذكرات التفاهم هذه ونتطلع إلى علاقة مزدهرة تعود بالنفع على كلا الوجهتين."

وأشار الهاشمي إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة، مؤكدًا على التزامها بتعزيز انتشارها العالمي وجعل عجمان واحدة من الوجهات الرئيسية على خريطة السياحة الدولية.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة، من خلال مجموعة شاملة من المشاريع السياحية والتنموية في قطاعات متنوعة. تشمل هذه المشاريع مجالات الترفيه، الفعاليات، والضيافة، مع التركيز على تعزيز المقومات السياحية الفريدة التي تميز إمارة عجمان. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة إمارة عجمان على الساحة العالمية للسياحة.

وبناء على ذلك، تتبنى دائرة التنمية السياحية جولات تعريفية ضمن برامجها لترويج لإمارة عجمان وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية. كما تعمل على زيادة الإقبال من السياح المصريين عبر رفع مستوى الوعي حول أهمية عجمان وتنوعها الثقافي والسياحي. وتسعى الدائرة أيضًا إلى تعزيز علاقاتها مع الشركاء الرئيسيين في قطاع السياحة وتطوير شراكات استراتيجية لتعزيز هذه الجهود.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

تعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/