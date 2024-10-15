خالد جاسم المدفع:

يتيح لأصحاب المصلحة والمسافرين اتخاذ قرارات مدروسة تساهم في تحسين العمليات وخفض التكاليف وزيادة الأرباح.

ندرك أن تفضيلات السياح العالمية ووعي الجمهور المتزايد بحماية البيئة يتطلب تزويدهم بالمعلومات والأدوات لاتخاذ قرارات سفر مستدامة .

المساعد الذكي: يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويوفر حلولاً مخصصة للسياح والمقيمين بـأكثر من 40 لغة عالمية لدعم اتخاذ قرارات مستدامة

يعتمد النظام على قاعدة بيانات شاملة من كافة أنحاء العالم لحلول مستدامة تم تطويرها والتدقيق عليها بالتعاون مع خبراء في الاستدامة

يتيح للمستخدمين الوصول إلى استراتيجيات وممارسات تسهم في حماية البيئة وتقليل الأثر البيئي للسياحة

الشارقة، كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال مشاركتها في معرض "جيتكس العالمي 2024" ضمن جناح حكومة الشارقة، عن "المساعد الذكي للسياحة المستدامة" الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا الابتكار إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة في مجال السياحة المستدامة، عبر تمكين المستخدمين سواء أفراد أو هيئات أو مؤسسات من اتخاذ قرارات مسؤولة بيئيًا من خلال تقديم معلومات وحلول مخصصة لكل مستخدم.

ويُعد مشروع "المساعد الذكي للسياحة المستدامة" مساعدًا افتراضيًا مصمم لسد الفجوات المعرفية في مجال السياحة المستدامة من خلال اعتماد النظام على قاعدة بيانات كبيرة وشاملة لمعلومات قطاع السياحة المستدامة عالمياً، تم تحريرها وتجميعها من خبراء عالميين في ذات المجال، لتقديم حلول مستدامة مبتكرة، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى استراتيجيات وممارسات تسهم في حماية البيئة ودعم السياحة المستدامة، ويمكّن بدوره صُناع القرار في اتخاذ قرارت مبينة على أسس علمية وبيئية دقيقة. كما ولهذا المشروع ميزة فريدة، وهي التعهيد الجماعي (أو جمع المعرفة من المجتمع)، حيث تعمل هذه الميزة كمركز لمشاركة المعرفة، تمكّن شركاء القطاع والأفراد من تحميل حلولهم وتجاربهم، مما يتيح للمستخدمين كافة مشاركة قصص النجاح. ثم تقوم بالتدقيق في المعلومات للتحقق من مصداقيتها وفعاليتها، مما يعزز التعلم المستمر والتحسين بين مستخدمي المنصة.

وخلال المعرض، الذي يستمر حتى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب أكثر من 6 آلاف عارض من مختلف أنحاء العالم، قدمت الهيئة تجربة تفاعلية مبتكرة حول مشروع "المساعد الذكي للسياحة المستدامة" من خلال تقنية الهولوبوكس المتقدمة، التي أتاحت للزوار التفاعل بشكل مباشر مع أفاتار رقمي تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمثل المساعد الذكي، وطرح أسئلة حول ممارسات السياحة المستدامة والحصول على إجابات فورية وشاملة، ما ساهم بدوره في تعزيز فهم جمهور المعرض لكيفية الاستفادة من هذا الحل التقني.

منصة رائدة للمستثمرين والمسافرين

وفي تصريح له حول المشروع، قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي: "تؤكد الشارقة في ممارساتها أهمية الاستدامة كمحور أساسي لعملياتها التنموية، لا سيما في قطاع السياحة، الذي يعد من أكثر القطاعات حيوية الداعمة للاقتصاد الوطني. وفي ظل التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ والوعي البيئي المتنامي عالمياً، يأتي (المساعد الذكي للسياحة المستدامة) كنموذج عملي لتطبيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، منسجماً مع مبادرة منظمة السياحة العالمية (نحو إطار إحصائي لقياس الاستدامة)، حيث يوفر التطبيق معلومات وافية للمسافرين والسياح وأصحاب المصلحة لاتباع أفضل ممارسات السفر المستدام، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات واعية تحافظ على البيئة وتقلل من الأثر البيئي".

وأضاف: "يعد المشروع أداة تقنية متطورة لدمج مفهوم السياحة المستدامة في الممارسات اليومية، وتمثل مستهدفاته جزءاً لا يتجزأ من هوية إمارة الشارقة، ونحن على ثقة بأنه سيساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات المستدامة، وتشجيع المجتمع المدني على تبني سلوكيات صديقة للبيئة، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية وصديقة للبيئة".

إجابات دقيقة بـ40 لغة عالمية

ولتوسيع نطاق المستخدمين، يدعم المساعد الذكي أكثر من 40 لغة؛ ما يجعله أداة قيمة للسياح والمقيمين من مختلف الجنسيات، ويساهم في نشر ثقافة السياحة المستدامة على نطاق واسع. وتم تصميم "المساعد الذكي" لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات كل مستخدم بدقة؛ إذ يوفر إجابات واضحة حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالاستدامة، مثل كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، والتنقل المستدام، ويتميز بقدرته على تحليل البيانات لتقديم توصيات دقيقة تلائم اهتمامات وسلوك المستخدم. كما يجري تطوير النظام باستمرار وإمداده بأحدث البيانات والمعلومات في مجال الاستدامة، لضمان توفير حلول متقدمة وممارسات مبتكرة.

-انتهى-

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