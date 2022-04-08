· مجموعة دبي للمجوهرات والتجار في سوق الذهب يتقدمون بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على دعمها وحرصها على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

دبي، ابريل 2022: نظمت مجموعة مجوهرات دبي، بالتعاون مع التجار والمقيمين في حي سوق الذهب، حفلا في قلب سوق الذهب، شهده معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والسيد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، وسعادة ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة، ورئيسة قسم التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، بالإضافة إلى جانب أعضاء المجموعة الآخرين، تعبيراً من المجموعة والتجار والمقيمين عن خالص امتنانهم للقيادة العامة لشرطة دبي نظير جهودها في مكافحة انتشار جائحة كورونا، كوفيد-19، وإعادة افتتاح سوق الذهب المعلم الشهير عالمياً.

ومع بداية الوباء العالمي، ولضمان سلامة الجميع، جاء برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ليحد من انتشار الوباء بناءً على خطة عمل نفذتها شرطة دبي. لعبوا دورا محوريا في عملية إعادة الافتتاح الآمن لسوق الذهب، وإلى الآن تدعم شرطة دبي سوق الذهب بالعديد من المبادرات الرئيسية مثل مساعدة الزوار في سوق الذهب، والشرطة السياحية، إلخ.

وفي هذا السياق، قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: "يسعدنا ويشرفنا هذه اللفتة التي قدمتها مجموعة دبي للمجوهرات وتجار ومقيمي السوق. إننا في شرطة دبي حريصون على تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ترسيخا لمفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وسعيا لمجابهة كافة تحدياتنا المشتركة...نحن شركاء الوطن، وواجبنا صون مقدراته، ولأجل ذلك، نسخر كافة الإمكانات والطاقات البشرية لتحقيق الأهداف الوطنية."

وأضاف معاليه " سوق الذهب من المعالم الرئيسية في إمارة دبي، ومركز تجاري مهم، وهو ما يحتم ضمان أقصى درجات الأمان للتجار والمتعاملين على حد سواء."

وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي تعمل على تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، وتقدم كل ما في مقدورها لإنجاح جهود كافة الجهات المعنية العاملة في كل أنحاء الدولة. معربة عن سعادته بالتعاون والتنسيق المشترك مع المجموعة وكافة المعنيين لضمان تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة وازدهار المجتمع.

من جانبها قالت سعادة ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة قسم التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: "مع خروج الإمارات العربية المتحدة بنجاح من جائحة كوفيد - 19، هناك أبطال بيننا قاموا بحمايتنا والحفاظ على سلامتنا من خلال عملهم الدؤوب والتزامهم الذي لا مثيل له - أحد هذه الفرق يتمثل في شرطة دبي. نيابة عن قطاع التجار في سوق الذهب، يسعدنا أن نستضيف

معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ونود أن نعبر له عن شكرنا وتقديرنا له ولقيادته المثالية".

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حول مجموعة دبي للذهب والمجوهرات:

مجموعة دبي للمجوهرات هي أكبر هيئة تجارية لقطاع الذهب والمجوهرات في دبي تضم أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996. ومنذ تأسيسها في ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها "مدينة الذهب" و "وجهة العالم للمجوهرات". كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء عبر تعاونها مع الجهات الحكومية وتولي تنظيم المبادرات التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.