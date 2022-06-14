على خلفية زيادة الطلب والإقبال المستمر من أبرز الشركات الاستثمارية الدولية..

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : اختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنجاح حملته الترويجية في لندن والتي تهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية بدولة الإمارات، بمشاركة وفد يضم ممثلي السوق بالإضافة لأكثر من 25 عضواً من كبار المسؤولين التنفيذيين لتسع من شركاته المدرجة. وجاء هذا التمثيل القوي من سوق أبوظبي للأوراق المالية تأكيداً للأولوية التي يوليها لتعزيز العلاقات مع المستثمرين وفتح قنوات التواصل والحوار المستمر بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركاته المدرجة والشركات الاستثمارية الدولية.

وخلال هذا الحدث الذي استمر ليومين متتاليين، عقد وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية 204 لقاءً للمستثمرين عبر 47 لقاءً فردياً و37 اجتماعاً لـ89 من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك كبرى شركات إدارة الأصول الدولية والتي تدير مجتمعةً ما قيمته 4 تريليون دولار من الأصول المُدارة.

ويأتي تنظيم هذه الحملة الترويجية تزامناً مع الزخم المستمر وارتفاع وتيرة نشاط التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي شهد زيادة لافتة في مستوى الطلب والإقبال على منتجاته وخدماته المالية من المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات الاستثمارية، إلى جانب إنجاز عمليات الطرح العام الأولي وعمليات الإدراج الكبرى وإطلاق المنتجات الجديدة. وبفضل كل هذا الزخم، تخطى سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً هدفه بعدما تضاعفت قيمته السوقية لتصل إل 2 تريليون درهم إماراتي، وأصبح بذلك ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة أن وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية قد سلط الضوء على الإقبال المتزايد الذي يحظى به السوق من قبل الشركات الاستثمارية والتقدم والنمو المطرد في أبوظبي والمدفوع بالأسس الاقتصادية القوية التي تستمر في تعزيز مكانة الإمارة الرائدة، والنشاط القوي والزخم المتسارع لأسواقها المالية.

ونجح السوق في إثبات قدرته محافظاً على مسار نموه القوي ومواصلة التقدم في تحقيق استراتيجيته عبر العديد من المبادرات والخطوات المهمة لتعزيز السيولة وتنويع القطاعات ونشاط التداول، ورفع قيمته السوقية، مع التركيز في الوقت نفسه على التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المستثمر وطرح منتجات وخدمات مبتكرة في إطار استراتيجية السوق الشاملة "ADX One".

متحدثاً عن نجاح المؤتمر الدولي، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعد نجاح تجربتنا في هذه الفعالية الدولية والإقبال اللافت الذي شهدناه، إلى جانب حجم وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية المشارك، بمثابة دليل قوي على مستوى ثقة المستثمرين الدوليين والشركات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي عموماً كوجهة استثمارية مركزية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية كمركز مالي إقليمي رائد يجتذب كبار المستثمرين وأهم الشركات الاستثمارية الدولية. وينعكس هذا الزخم من خلال سلسلة عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الكبرى التي لاقت مستويات طلب مرتفعة للغاية مؤخراً. ومن خلال الاستفادة من الأداء القوي للسوق وإنجازاته الإستراتيجية خلال العام الماضي، تواصل أبوظبي وأسواقها المالية ترسيخ موقعها الريادي والمتميز لدخول مرحلة نمو مستدامة وواعدة، مع استمرار تنويع وتوسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا وقطاعاتنا".

وشكّل الحدث منصة مميزة للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لمشاركة تجاربها في التداول والأداء المالي القوي والنجاحات والإنجازات التي تم إحرازها مؤخراً بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة والمزدهرة، مع إلقاء الضوء على مختلف دوافع ومحفزات النمو المستقبلية، والتركيز القوي على بناء جسور التواصل مع المستثمرين وبناء علاقات أقوى في إطار الجهود الشاملة التي يبذلها السوق لتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين في أسواقه المالية.

وبدوره، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية للشرق الأوسط: "يعتبر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً لنشاط السوق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وقد تجلى ذلك بوضوح في الانتعاش الذي تم تحقيقه العام الماضي في إدراج عمليات الاكتتاب للطرح الأولي العام في جميع أنحاء الدولة. وعلى الرغم من استمرار التحديات العالمية، فإن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ما زال يتمتع بالمرونة حيث انعكس ذلك بشكل واضح من خلال تزايد الطلب من قبل المستثمرين الذين يسعون للوصول إلى هذا السوق سريع النمو. وإننا متحمسون لربط مستثمرينا العالميين بالفرص المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا السبب قمنا باستضافة هذا الحدث الهام".

وقد بدأت المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً لاجتذاب ودعم المستثمرين الدوليين وجني الثمار، لاسيّما عقب زيادة نشاط التداول (البيع _ الشراء) بنسبة 83% من 93 مليار درهم خلال الربع الأول 2021 إلى 170 مليار درهم خلال الربع الأول 2022، بينما استقر صافي الاستثمارات الأجنبية عند 8.3 مليار درهم. من ناحية أخرى، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة لمستثمرين أجانب من 50 مليار درهم خلال الربع الأول 2021 إلى 131 مليار درهم خلال الربع الأول 2022، ما يمثّل زيادة بنسبة 163% تقريباً، مع مساهمة لافتة لأكبر 25 مدير للأصول والصناديق الاستثمارية على مستوى العالم من حيث قيمة الاستثمارات الحالية في الشركات المدرجة بالسوق.

وترأس وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ورافقه ما يزيد عن 25 مديراً ومسؤولاً تنفيذياً من الشركات المدرجة في السوق، والتي شملت أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة أغذية وشركة الدار العقارية وشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" و"مجموعة اتصالات" وبنك أبوظبي الأول وفيرتيغلوب.

تصريحات الشركات المدرجة المرافقة للسوق في الحملة الترويجية

المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يتشرف فريق إدارة أدنوك للتوزيع أن يكون ضمن وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية المشارك في مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية – لندن 2022 ولقاء المستثمرين وجهاً لوجه مرة أخرى. ويسرني في هذه المناسبة أن أوكد على التزمنا باتباع نهج استباقي في التعامل مع المستثمرين".

"لقد شهد هذا العام اهتماماً غير مسبوق من قبل المستثمرين بالشركات التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، وقد عزز هذا الاهتمام تمتع الدولة ببيئة اقتصادية كلية جاذبة إلى جانب ازدياد نشاط الأسواق المالية".

"ونعمل في أدنوك للتوزيع من خلال التوسع المستمر لشبكة محطاتنا محلياً ودولياً على مواصلة التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو المستقبلي للقطاع الخاص والأسواق المالية في أبوظبي. إن الاهتمام القوي الذي لمسناه من قبل المؤسسات الاستثمارية يتضح من خلال إدراج الشركة في مؤشر الأسهم الجديد فاداكس 15 الذي أطلقه سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع فوتسي راسل، بالإضافة إلى إدراجنا ضمن مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفوتسي للأسواق الناشئة في عام 2021".

"ويعكس كل ذلك أدائنا القوي خلال 15 شهراً الماضية والتي عززنا خلالها عملياتنا بتبني ثقافة حسن الأداء والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، والاهتمام بالابتكار، إلى جانب التزامنا باستراتيجيتنا للنمو الذكي – وقد تم كل ذلك خلال فترة الجائحة العالمية."

وبدوره، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية": "يسعدنا أن نكون جنبا لجنب مع سوق أبوظبي للأوراق المالية والعديد من شركات أبو ظبي الرائدة من خلال تواجدانا في مؤتمر لندن، لنشارك العالم قصة نمونا ونناقش الفرص التي ستساهم في تقدم شركة أغذية وازدهار الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. منذ انضمامنا لسوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2005 أصبحت أغذية تتصدر مكانة قوية من خلال تقديمها مجموعة كبيرة من المنتجات الاستهلاكية والزراعية الرائدة. ونجحت دولة الإمارات وخاصةً أبو ظبي في جذب المستثمرين الرائدين دوليًا بسبب ريادتها وقوة البنية التحتية للأعمال بها، ونتطلع في أغذية للوصول للمزيد من النجاحات بينما نُسرع إمكانية الاستحواذ على شركات جديدة وإضافة منصات ذات قيمة تراكمية لشركاتنا الحالية، أملًا في تحقيق خطتنا الاستراتيجية لخمس سنوات قادمة، والتي تهدف بأن نصبح الرواد في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بحلول عام 2025".

ومن جانبه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات (e&): "شكلت حملة سوق أبوظبي للأوراق المالية في لندن فرصة رائعة للالتقاء مع المستثمرين من المحافظ الدولية التي أظهرت اهتماماً كبيراً بالشركات المتواجدة في دولة الإمارات، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في اقتصادنا الوطني ومنظومته الاستثنائية. والفضل يرجع إلى قيادتنا الرشيدة بتوجيهاتها الحكيمة ودعمها المتواصل الذي عزز مكانة الإمارات لتكون واحدة من أفضل خمس دول عالمياً للبنية التحتية التكنولوجية والاعتماد على حلولها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار في تطوير خدمات الاتصالات، مما جعل مجموعة e& فرصةً استثماريةً واعدةً أمام المستثمرين، بينما تواصل المجموعة تحقيق أهداف رحلة التحوّل الرقمي للشركات بدولة الإمارات".

قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة مجتمع الاستثمار الدولي، بفضل ركائزها الاقتصادية القوية، واستمرار أنشطة الاكتتابات العامة، التي توفر فرصاً جديدة لتدفقات رؤوس الأموال. ويعدّ بنك أبوظبي الأول أحد أكبر المؤسسات ضمن المؤشرات المعيارية للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديه سجل حافل بالنجاحات من حيث تحقيق عائدات قوية ومستدامة لمساهميه، الأمر الذي أدى إلى تنامي الطلب من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من العروض التي يوفرها لهم البنك. ويسرنا

تقديم كل سبل الدعم الممكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن هذه المبادرة التي تلقي الضوء على المزايا التنافسية الاستثنائية التي تتمتع بها أبوظبي كوجهة للاستثمار والتواصل مع المستثمرين، لنعمل معاً على بناء أسس راسخة لمستقبل أسواق رأس المال التي تواصل نموها بوتيرة متسارعة".

بدوره، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرتيغلوب: "تتشرف فيرتيغلوب بالدعوة التي تلقتها من سوق أبوظبي للأوراق المالية للانضمام إلى مؤتمر المستثمرين في لندن لهذا العام. ونفتخر بكوننا إحدى الشركات المدرجة في السوق، ونهنئ السوق على إنجازه الجديد المتمثل في مضاعفة قيمته السوقية إلى أكثر من 2 تريليون درهم إماراتي. لقد وفر لنا السوق منصة مثالية لمواصلة رحلة تنمية أعمالنا وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، مما عزز مكانتنا في الأسواق المالية في أبوظبي خلال مرحلة مهمة نشهد خلالها ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين واهتمامهم بالشركات العاملة في دولة الإمارات".

من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات": "يسعدنا أن نشارك في المؤتمر الدولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في لندن لعام 2022 بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي"، حيث شكل الحدث منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات المدرجة في السوق والمستثمرين الدوليين حول أحدث توجهات وفرص الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حققت الياه سات نجاحاً مذهلاً في عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوليو 2021. وتواصل المجموعة من ذلك الحين تقديم أداء مالي قوي والتقدم بخطى ثابتة نحو المزيد من النمو على مستوى المجموعة خلال عام 2022. واليوم، تشهد دولة الإمارات قفزات جديدة ونوعية في مستوى الإقبال وتدفق رؤوس الأموال من المستثمرين الدوليين، وكان لمجموعة الياه سات شرف كبير بأن تساهم بدور أساسي في هذا الزخم".

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

+971 (50) 668 9733 محمول:

ALKhateebA@adx.aeبريد إلكتروني:

مجموعة برنزويك

محمود قاسم

مساعد

+971 (56) 177 0899 محمول:

mkassem@brunswickgroup.comبريد إلكتروني: