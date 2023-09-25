أبوظبي: وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع مركز إكسبو الشارقة لتوسيع نطاق خدماته وتقديم خدمة أفضل لمجتمع المستثمرين في إمارة الشارقة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة، في مركز إكسبو الشارقة، من قبل سعادة عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وبحضور مسؤولين من كلا الجانبين.

وفي إطار الشراكة، تهدف مذكرة التفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و مركز إكسبو الشارقة إلى تعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين في الشارقة من خلال وضع إطار واضح للتعاون بين الجانبين. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيكون لسوق أبوظبي للأوراق المالية حضور أكبر في معارض إكسبو الشارقة على مدار العام، بالإضافة إلى تسهيل المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين وأصحاب المصلحة لكل منهما، ومن خلال هذا الجهد المشترك، سيتمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية ومركز اكسبو الشارقة من تزويد عملائهما بمجموعة أكثر شمولاً من الخدمات والعروض التي من شأنها تعزيز تجربتهم بشكل كبير.

وقال سعادة عبدالله سالم النعيمي: إن تكوين الشراكات وبناء العلاقات يعد أمراً أساسياً في استراتيجية النمو في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز إكسبو الشارقة يعزز التزامنا بالتعاون وتوسيع خدماتنا في الشارقة وتقديم خدمة أفضل لمجتمع المستثمرين في الإمارة من خلال تزويدهم بإمكانية أكبر للوصول إلى خدماتنا ومنتجاتنا المختلفة. ويظل سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزماً بإقامة شراكات جديدة مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية لتلبية احتياجات مستثمرينا ودعم تطوير أسواق رأس المال.

من جانبه، أكد سعادة سيف محمد المدفع أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص إكسبو الشارقة على توسيع نطاق شراكته مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز مساهمة صناعة المعارض في دعم كافة القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع المالي، مشيراً إلى أن المذكرة تمثل نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، لا سيما أن أجندة إكسبو الشارقة تتضمن مجموعة مهمة من المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تستقطب العديد من رجال الأعمال والمستثمرين، ما يتيح المجال لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لتعزيز تواصله مع شريحة واسعة من المتعاملين والترويج لخدماته، مشيداً بسمعة السوق الرائدة وخبراته الواسعة في توفير أفضل المنتجات والخدمات المالية، موجهاً الدعوة لسوق أبوظبي للأوراق المالية لحضور فعاليات النسخة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التي تنطلق في 27 سبتمبر الجاري.

وتأتي مذكرة التفاهم مع مركز إكسبو الشارقة ضمن سلسلة من الشراكات التي وقعها سوق أبوظبي للأوراق المالية مع كيانات مختلفة في قطاعات متعددة كجزء من استراتيجية النمو الخاصة به من خلال الشراكة مع كيانات مختلفة لتزويد المستثمرين بوصول أفضل إلى عروض منتجاته وخدماته المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية علاقاته مع البورصات الإقليمية والدولية لجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق وتحسين السيولة والكفاءة.

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