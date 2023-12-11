وقعت كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تعاون بهدف تعزيز مجالات العمل المشترك، بما في ذلك الربط الإلكتروني وتبادل الخبرات والبيانات، حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.

وفي إطار الاتفاقية، تقوم كل من هيئة أبوظبي للإسكان وسوق أبوظبي للأوراق المالية على التنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز الاتصال الإلكتروني. من أجل تحسين إجراءات طلبات المستثمرین المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية المستفیدین من برامج أبوظبي للإسكان، بسرعة وكفاءة في إنجاز الخدمات مع الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات من خلال الالتزام بأعلى معايير السرية.

وعن توقيع مذكرة التعاون، قال عبدلله سالم النعیمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، " يؤكد تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان على التزامنا بتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين الإماراتيين، وتسهيل تبادل البيانات بكفاءة والحفاظ على معايير مشتركة للشفافية والسرية. ويمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من توقيع الاتفاقية، حيث يعزز المشاركة المستمرة مع الجهات الحكومية ويعود بالنفع على المستثمرين في نهاية المطاف من خلال تعزيز سبل هذا التعاون."

من جانبه قال سعادة أحمد بدر القبیسي، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية لهيئة أبوظبي لإسكان، " يأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار مهمتنا وأھدافنا الرئیسة، ومن ضمنها ترسيخ قواعد العمل المشترك مع مختلف الجهات المعنية في أبوظبي والاحتفاظ بقاعدة بیانات مركزية تربط بين تلك الجهات، بما يحافظ على سریة وأمن المعلومات وبالتالي يضمن تقديم أفضل تجربة للمتعاملين من مواطني الدولة."

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.