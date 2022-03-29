استقبله معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويترأسه معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : استقبل سوق أبوظبي العالمي يوم أمس وفداً هندياً رفيع المستوى برئاسة معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، وذلك ضمن فعاليات منتدى الشركات الناشئة الإماراتي-الهندي. واستقبل الوفد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي في مقر السوق على جزيرة الماريه.

وضم الوفد أعضاء بارزين من مجتمع المال والأعمال ومجموعة من كبار المسؤولين في الهند. حيث تباحث الطرفان حول الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي وتعزيز قنوات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الشركات الناشئة ومشاريع تمويل رأس المالي. وحضر اللقاء، مجموعة من ممثلي الشركات الناشئة والمؤسسات المبتكرة مثل OyoRooms وزوماتو و EaseMyTrip و eduTech Byju. وتمحورت المباحثات بين الطرفين حول كيفية النهوض بقدرات وإمكانيات التعاون في عدد من المجالات من بينها، كيفية وصول الشركات الناشئة إلى مصادر تمويل رأس المال والاستثمار والتقنيات وتطوير المواهب والتشريعات والاستفادة من البنية التحتية عالمية المستوى التي تمتلكها أبوظبي.

ويسلط منتدى الشركات الناشئة الإماراتي-الهندي الضوء على مدى قوة العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تجمع كل من دولة الإمارات والهند. واطلع الوفد الهندي خلال الزيارة على الفرص التي تقدمها أبوظبي للشركات ومجتمع الاستثمار الهندي، حيث تمت أيضاً مناقشة مستقبل الأعمال والتبادل التجاري بين البلدين.

وفي معرض تعليقه على مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تعتبر أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي موطناً لها ومنصة انطلاق أساسية لتحقيق نموها وازدهارها المستدام. كما تعد أبوظبي وجهة مفضلة للخبراء من أجل العمل والإقامة في مدينة مزدهرة.

وقد نجح سوق أبوظبي العالمي في فترة وجيزة منذ انطلاقه قبل ست سنوات، في تأسيس مكانته كمركز مالي دولي رائد قائم على اختصاص القانون العام، ووجهة تجارية واستثمارية مفضلة لآلاف من العلامات التجارية والشركات العالمية. حيث يقدم سوق أبوظبي العالمي لشركائه والمستثمرين والشركات المدرجة، بيئة أعمال مستقرة وملهمة للابتكار، تساعد على تحقيق النمو. فضلاً عن كونه منصة لإطلاق أعمالهم واستراتيجاتهم والوصول إلى الفرص الاستثمارية في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام.

ويؤكد سوق أبوظبي العالمي على مكانته الرائدة، عبر انفتاحه على التعاون مع المزيد من الشركات ورواد الأعمال من الهند للمساعدة على تحقيق تطلعاتهم وتطوير أعمالهم.

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