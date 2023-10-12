أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نشر سوق أبوظبي العالمي مؤخرًا مجموعة من الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك دعمًا لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وإلتزامها بمكافحة الجرائم المالية، وبما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للسوق. حيث تهدف الإرشادات إلى رفع مستوى الوعي بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات بين مجتمع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقد تم تصميم هذه الإرشادات بهدف واضح يساهم في تقديم نظرة عامة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل المواضيع الرئيسية الخمسة التالية:

تعرف على عميلك

العناية الواجبة للعميل

تقييم مخاطر العميل

أطر الحوكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العقوبات المالية المستهدفة

وبالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على المتطلبات المحددة التي تنطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي، تساهم الإرشادات في مساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة على تطوير أنظمة وضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يمكن الاطلاع على محتوى الوثائق الخاصة بهذه الإرشادات عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي من خلال هذا الرابط.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي ، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال ، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم .

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي ، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي .

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية ، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول ، والتطور ، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى .

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).