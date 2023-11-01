خبر صحفي





يدعو سوق أبوظبي العالمي الشركات القائمة على جزيرة الريم إلى تقديم طلبات الترخيص إليه فور انتهاء مدة صلاحية الرخص الحالية لهذه الشركات والصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ولدى هذه الشركات مهلة حتى 31 ديسمبر 2024 للقيام بذلك.

اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، يتوجب على جميع الشركات التي ترغب في اتخاذ مقرٍ لها على جزيرة الريم، تقديم طلبات الترخيص التجارية إلى سوق أبوظبي العالمي.

ستستفيد الشركات التي ستحصل على ترخيص سوق أبوظبي العالمي من المزايا التي يقدمها السوقمن التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي، ومحاكم مستقلة وبيئة صديقة للأعمال.

بعد توسعه، اصبح السوق يعتبر واحداً من أكبر المناطق المالية في العالم، ليفتح آفاقاً جديدة من الفرص أمام مجتمع الأعمال لديه.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 نوفمبر 2023: عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 41 لسنة 2023 الذي نص على توسيع نطاق نطاق سوق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم إضافة إلى جزيرة الماريه، أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، انطلاق عملياته رسميًا على جزيرة الريم.

ويتوافق هذا التوسع مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي للإمارة في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، فيما يدعم أيضاً استراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027 والتي تهدف إلى تنمية القطاع المالي في أبوظبي وتعزيز مكانته كمركز مالي عالمي، حيث يلعب القطاع المالي دورًا محوريًا في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الطلب المتزايد من مجموعة واسعة من الشركات العالمية التي اختارت أبوظبي كوجهة مفضلة لتوسيع أعمالها العالمية، حيث توسعت المساحة الجغرافية الإجمالية لسوق أبوظبي العالمي مع ضم جزيرة الريم، إلى ما يقارب الـ 14,3 مليون مترًا مربعًا، لتصبح بذلك مساحة السوق الجغرافية أكبر بعشر مرات بالمقارنة مع مساحته السابقة وليصبح واحدًا من أكبر المناطق المالية في العالم. حيث سيوفر هذا التوسع آفاقاً جديدة من الفرص أمام الشركات العالمية المهتمة بتأسيس أعمالها في السوق.

ترتيبات انتقالية لدعم الشركات الموجودة حاليًا في جزيرة الريم

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إجراء تعديلات على عدد من أنظمته، لتوفير ترتيبات انتقالية تدعم الشركات العاملة في جزيرة الريم. حيث ستحصل هذه الشركات على إعفاء من متطلبات التسجيل والترخيص في سوق أبوظبي العالمي، كما سيتم إعفائها من متطلبات الالتزام ببعض من أنظمة السوق، وذلك حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2024، حيث تأتي هذه المهلة لإتاحة الوقت لهم للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بعد يوم 31 ديسمبر 2024.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، قد تختار الشركات القائمة على جزيرة الريم تجديد ترخيصها الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح من سوق أبوظبي العالمي. ولن تكون التراخيص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صالحة للعمل بموجبها في سوق أبوظبي العالمي بعد يوم 31 ديسمبر 2024.

يتطلع سوق أبوظبي العالمي للترحيب بالشركات القائمة على جزيرة الريم ضمن مجتمع الأعمال الخاص به، ويؤكد على التزامه بضمان سهولة وسلاسة الفترة الانتقالية.

التقدم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي شرط إلزامي للشركات الجديدة الراغبة في العمل على جزيرة الريم

اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، يتوجب على الشركات الجديدة التي ترغب في اتخاذ مقرٍ لها على جزيرة الريم، التقدم بطلب الحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي بدلا من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. ومع صدور هذه التراخيص، ستكون الشركات خاضعة لقوانين ولوائح سوق أبوظبي العالمي ومتطلباته الإدارية، والتي تختلف عن تلك الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. لذلك، يتوجب على كافة الشركات التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة، والمتوفرة عبر موقع السوق الإلكتروني، وطلب الحصول على المشورة القانونية، في حال اقتضت الحاجة.

ويؤكد سوق أبوظبي العالمي على أن الشركات العاملة فيه تحظى بالعديد من المزايا، خصوصاً كون السوق يعد الولاية القضائية الوحيدة في المنطقة التي تطبق بشكل مباشر قانون العموم الإنجليزي، فيما يعد السوق أيضاً أحد أكبر وأسرع المناطق المالية نمواً في المنطقة، وذلك من ناحية الأرقام والنتائج ومن ناحية المساحة الجغرافية أيضاً. ولا بد من الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي يتيح الوصول إلى أسواق رأس المال والمواهب المتخصصة، بينما يقدم أيضاً ميزات ضريبية عدة وأطر عمل متطورة ويتيح أسلوب حياة مناسب، وذلك إلى جانب موقعه الاستراتيجي.

هذا وستستفيد الشركات الجديدة التي ستتخذ من جزيرة الريم مقرًا لها، من وجودها ضمن مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، والذي يضم 1,590 شركة و12,080 شخصاً من أفضل الكوادر العاملة المتخصصة، حيث ستتمكن الشركات من إرساء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتنوعة في مجالات الابتكار والأعمال، وبدورها، ستُمكّن منطومة الأعمال المتكاملة لدى السوق الشركات من مواصلة مسيرة نجاحاتها بفضل الموارد والخبرات المتنوعة التي توفرها.

التراخيص الأخرى

في حال احتاجت أي من الشركات ذات الصلة للحصول على أي تصاريح أو تراخيص أخرى بما في ذلك التراخيص من الهيئات الاتحادية أو المحلية في أبوظبي، إلى جانب تراخيص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها، فعلى هذه الشركات التواصل مع الهيئات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن التراخيص التجارية لا تحل محل أي من التراخيص الأخرى، ولا تزال المتطلبات سارية.

سيتم نشر المزيد من الإرشادات حول هذه المسائل ويمكن طلبها عند الحاجة من سوق أبوظبي العالمي.

للحصول على الدعم الكامل خلال الفترة الانتقالية، سيبادر سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع الشركات الموجودة في جزيرة الريم من خلال قسم "اتصل بنا" الموجود على الموقع الإلكتروني المخصص بتوسيع سلطة سوق أبوظبي العالمي إلى جزيرة الريم، هنا.

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

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كاجا محيسن

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