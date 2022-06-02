بالتزامن مع بدء الحظر في 1 يونيو سوق أبوظبي العالمي يوزع أكياساً قماشية قابلة لإعادة الاستخدام ودعا أفراد المجتمع إلى اختيار البدائل المستدامة

أبوظبي، 2 يونيو 2022 - أكّد سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي، التزامه بالممارسات المستدامة حيث أعلن عن مشاركته في الجهود التي تبذلها عاصمة دولة الإمارات لحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة عبر توزيع أكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام لتشجيع أفراد مجتمع سوق أبوظبي العالمي على استخدام البدائل المستدامة.

ويدعم سوق أبوظبي العالمي منذ إنشائه الممارسات المستدامة حيث أسّس مركزاً مالياً مزدهراً لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية. وأطلق السوق بصفته مركزاً مالياً دولياً مستداماً عدداً من المبادرات بهدف الحدّ قدر الإمكان من بصمته الكربونية.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي عام 2021 عن تحقيق الحياد الكربوني من خلال موازنة انبعاثاته الكربونية لعام 2021 كمؤسسة ليصبح أول مركز مالي دولي في العالم حيادي الكربون. وساهمت مبادرات مثل المبادئ التوجيهية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنصة الاستدامة المالية من سوق أبوظبي العالمي وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في النضج السريع لقطاع التمويل المستدام في أبوظبي. ورسّخت مكانة سوق أبوظبي العالمي كإحدى مؤسسات التمويل المستدام الرائدة على مستوى العالم.

وتشمل المبادرات الأخرى التعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، والمشاركة في المراكز المالية للاستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومبادرات المنظمة الدولیة لھیئات الأوراق المالیة، ومجموعة بازل الاستشارية بشأن التمويل المستدام، وشبكة تخضير النظام المالي لتعزيز الأنشطة والممارسات المستدامة في الإمارات ودعم تطبيق الأجندة على مستوى العالم.

وتعزز هذه المبادرات التزام سوق أبوظبي العالمي تجاه الممارسات المستدامة المتوافقة مع سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تعدّ أول سياسة متكاملة في المنطقة تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاستدامة.

وفي هذا الإطار، قال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي رئيس الشؤون التنفيذية للموظفين لدى سوق أبوظبي العالمي: "نؤكّد في سوق أبوظبي العالمي التزامنا ببناء اقتصاد تقدمي وأكثر استدامة من خلال دعم سياسات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي، والتي تتوافق مبادراتها الرامية إلى إرساء مستقبل مستدام مع جهودنا المستمرة لتوفير بدائل مبتكرة. فهي تعزز النمو الاقتصادي والمستدام لسوق أبوظبي العالمي وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ككلّ. إنّ هدفنا هو الارتقاء كمجتمع ومنظومة مؤثرة من أجل إرساء مستقبل أفضل ومستدام للجميع."

ويسعى سوق أبوظبي العالمي إلى تعزيز الرؤى المستدامة طويلة الأجل لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات والتي تنعكس في عدد من السياسات مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ورؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء. ويهدف سوق أبوظبي العالمي بصفته مركزاً مالياً دولياً مستداماً وتطلعياً إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لجذب رأس المال وإدارة المخاطر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد.

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