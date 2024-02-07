أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سولانا، المنظمة غير الربحية المتخصصة في مجال تعزيز قدرات المؤسسات اللامركزية واعتماديتها وأمنها عبر شبكة سولانا. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حلول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات وتطوير ابتكارات البلوك تشين. وتتوافق هذه المبادرة مع الرؤية الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي المتمثلة في ترسيخ مكانته ليصبح منصة رائدة للخدمات المالية المعززة بالتقنيات الحديثة، وذلك في أعقاب إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، والتي تعدُ إطار عملٍ مخصص يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لمؤسسات البلوك تشين والمنظمات اللامركزية المستقلة.

ومن شأن هذا التعاون بين سوق أبوظبي العالمي ومؤسسة سولانا، أن يقود السوق إلى توسيع قدراته وعروضه الحالية من خلال استكشاف فرص المبادرات والمشاريع المشتركة المتعلقة بتطوير المنظومات الشاملة لشركات البلوك تشين في أبوظبي.

وحول الاتفاقية، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: “يمثل تحالفنا الاستراتيجي مع مؤسسة سولانا خطوة مهمة في إطار ترسيخ ريادة سوق أبوظبي العالمي في قطاع البلوك تشين، كما يشكل انعكاساً مباشراً لفعالية الانظمة الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات والتزامنا بنمو وتطوير قطاع البلوك تشين. نتطلع قدماً لتفعيل هذه الشراكة مع مؤسسة سولانا والعمل سوية على دعم التطور المستقبلي لقطاع التكنولوجيا، ومواصلة تعزيز مستوى المعرفة في مجال البلوك تشين عبر إظهار أهمية توفر الأطر التنظيمية ومتطلبات الامتثال في ضمان تنمية قوية ومستدامة. نحن على ثقة من أن هذا التعاون المهم سيؤدي إلى تعزيز منظومة البلوك تشين، والدفع نحو المزيد من المبادرات المبتكرة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة."

وقالت ليلي ليو، رئيسة مؤسسة سولانا: "تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار ولاعتماد تقنية البلوك تشين. كما يعد التعاون الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي خطوة متقدمة في إطار تعزيز استخدام تقنية البلوك تشين على المستوى الاقليمي، ودعم هدف مؤسسة سولانا المتمثل في تعزيز الابتكار والأمن وتوسعة استخدام شبكة سولانا في منطقة الشرق الأوسط."

تتميز مؤسسة سولانا، بخبرات واسعة في مجال تقنيات البلوك تشين، بما يضيف قيمة كبير إلى هذه الشراكة. ويهدف هذا التعاون إلى تشجيع مشاركة القطاع وتعزيز تفاعله للحصول على مشاركاته القيّمة، ما يعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير الأطر التنظيمية ودعم نمو منظومة شركات البلوك تشين والجيل الثالث من الإنترنت في أبوظبي.

وباعتباره مركزًا ماليًا دوليًا مبتكرًا، يؤكد سوق أبوظبي العالمي على التزامه بتعزيز الابتكار التقني وتنمية مبادرات العملات المشفرة ضمن قطاع الأصول الرقمية المتطور.

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