23 خريجاً من دفعة 2025 ينضمون إلى مسيرة إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية في قطاعات اقتصاد المستقبل

برنامج "الملتقى" للتوطين يعزز دور دبي القابضة في بناء رأس مال بشري وطني قادر على قيادة النمو الاقتصادي المستدام

مبادرات التطوير المهني تواكب مستهدفات دبي الاقتصادية وترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمواهب والفرص

المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كرّم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يشكل الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي.

وشهد الحفل تخريج 23 مشاركاً من برامج التطوير الوطنية التابعة للمجموعة، وفي مقدمتها برنامج "قادة الغد للخريجين"، وذلك تحت مظلة برنامج "الملتقى" للتوطين، الذي يجسد رؤية دبي القابضة في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية الحيوية والمساهمة في تحقيق مستهدفات دبي المستقبلية.

ويعكس البرنامج نهج دبي القابضة طويل الأمد في تنمية رأس المال البشري الوطني، عبر توفير مسارات مهنية متكاملة تجمع بين التعلم العملي والتطوير القيادي والخبرات النوعية، بما يرسخ مكانة المجموعة كإحدى أبرز المنصات الوطنية لإعداد القيادات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الاستثمار في الإنسان

وفي هذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الكفاءات الوطنية تمثل المحرك الأهم لمسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، والاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيراً.

وقال سموّه: "تحرص دبي القابضة على توفير بيئة تمكّن المواهب الإماراتية من اكتساب الخبرات والمهارات القيادية اللازمة للمساهمة في قيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وترسيخ المكانة العالمية لدبي. ويجسد خريجو اليوم جزءاً هاماً من هذا الطموح طويل الأجل".

حضر الحفل معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وسعادة مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، إلى جانب عدد من كبار قادة المجموعة.

من جانبه قال أميت كوشال: "تؤمن دبي القابضة بأن بناء المؤسسات الرائدة يبدأ ببناء الكفاءات القادرة على قيادتها. ومن خلال برنامج "الملتقى" للتوطين وبرنامج "قادة الغد للخريجين"، نعمل على إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على الابتكار في بيئة أعمال عالمية ومتغيرة، وذلك للدخول مبكراً في استراتيجيات العمل المؤسسي. ونفتخر أن الدفعة الجديدة من الخريجين لديهم قاعدة قوية من المهارات التي ستسهم في تعزيز نمو أعمال المجموعة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

مهارات عالمية

ويمتد برنامج "قادة الغد للخريجين" 12 شهراً، في تجربة منظمة تجمع التدريب العملي في التخصصات الوظيفية والإرشاد من القيادات العليا. كما تشمل التجربة المشاركة في مشاريع استراتيجية ومساراً تعليمياً مدته ثمانية أشهر بقيادة "برايس ووترهاوس كوبرز"، بما يزوّد الخريجين بقدرات عملية تواكب متطلبات العمل المقبلة.

ويغطي الخريجون أغلب أعمال دبي القابضة والقطاعات التي تتخصص بها المجموعة، ولا سيّما العقارات والضيافة والتجزئة والترفيه والاستثمارات وإدارة المجمعات. ويؤكد هذا التنوع اتساع الفرص المهنية التي تتيحها محفظة دبي القابضة المتنوعة أمام الكفاءات الوطنية الإماراتية.

قيادة اقتصاد المستقبل

ويأتي برنامج "الملتقى" للتوطين في إطار التزام دبي القابضة بدعم الأولويات الوطنية الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة. كما ينسجم البرنامج مع توجهات دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل ومركز عالمي للمواهب والابتكار، من خلال إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لقيادة اقتصاد المستقبل.

استثمار طويل الامد

ومع تنامي حضورها الاستثماري في أكثر من 30 دولة حول العالم، تواصل دبي القابضة الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية باعتباره عنصراً أساسياً في استراتيجيتها للنمو المستدام. ومن خلال برامجها المتخصصة مثل: برنامج "قادة الغد للخريجين" ومبادرات برنامج "الملتقى" للتوطين، تسهم المجموعة في إعداد جيل من القادة الإماراتيين القادرين على المنافسة عالمياً وقيادة مسيرة التطوير والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم رؤية دبي ودولة الإمارات للمستقبل.

ويمكن للمواطنين الإماراتيين الراغبين في معرفة المزيد عن برنامج "قادة الغد" التابع لدبي القابضة والتقديم عليه زيارة الموقع الالكتروني لدبي القابضة.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛ دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تضم "دبي ريتيل"، محفظة عالمية المستوى تشمل 56 مركز تسوق ووجهة عصرية، إضافةً إلى 21 مجمّعاً سكنياً، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مساكن دبي ريت، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك في مجموعة تيكوم ش.م.ع. التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

التي تضم "دبي ريتيل"، محفظة عالمية المستوى تشمل 56 مركز تسوق ووجهة عصرية، إضافةً إلى 21 مجمّعاً سكنياً، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مساكن دبي ريت، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك في مجموعة تيكوم ش.م.ع. التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛ دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمياً، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمياً، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛ دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛ دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ومستدامة، عبر استكشاف طيف واسع من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مع اعتماد نهج نشط في إدارة محفظتها الاستثمارية؛

وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ومستدامة، عبر استكشاف طيف واسع من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مع اعتماد نهج نشط في إدارة محفظتها الاستثمارية؛ دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛

التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛ دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.32 مليون نسمة يعيشون في أكثر من 54 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

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-انتهى-

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