أثنت على مستوى المشاركات العالمية والحضور المتألق للمصممات الإماراتيات

الشارقة: أشادت سمو الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالمكانة العالمية الرائدة لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وما حققه من إنجازات استثنائية على مدار 29 عاماً، عزز من خلالها موقعة كأحد أهم المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثمنة مستوى وأهمية الأجنحة المشاركة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والحضور المتميز للشركات المحلية والمصممين الإماراتيين.

جاء ذلك خلال زيارة سموها لمركز إكسبو الشارقة الذي يحتفي باليوبيل الذهبي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وكان في استقبالها سعادة رغدة حمد عمران تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعدد من المسؤولين، حيث استمعت سموها إلى شرح وافٍ عن أجنحة المعرض وأبرز المعروضات وأهم الشركات العالمية والإقليمية والمحلية المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والذهب المشاركة في الحدث، كما اطلعت سموها على الخطط التطويرية للمركز على صعيد تنظيم واستضافة كبرى الأحداث والمؤتمرات المتخصصة والنوعية في مختلف المجالات.

وتجولت سمو الشيخة مهرة في أروقة المعرض وأبدت إعجابها بما يقدمه من عرض متنوع لأحدث منتجات وخطوط الموضة من الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المصممة وفق أعلى مستويات التقنية والإبداع العالمية، كما التقت سموها بعدد من المصممات الإماراتيات المشاركات بالحدث من خلال منصة

صاغة الإمارات، مشيدة بالتصاميم المبتكرة التي قدمته المصممات والعرض المتألق لمجموعة متنوعة من المجوهرات والتي تتماشى مع أبرز خطوط الموضة العالمية وتحافظ على روح التراث الإماراتي الأصيل.

ويشهد "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويختتم فعالياته مساء اليوم الأحد، مشاركة أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، ونحو 500 علامة تجارية إقليمية وعالمية.

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