الرياض: أطلق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير "اليوم" استراتيجية الشركة الجديدة تحت شعار "نستثمر للنمو" والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التطوير العقاري، ومشاريع خدمات النفع العام، وتعزيز الجهود للارتقاء بأعمال الشركة لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض والمملكة، بما يتوافق مع استراتيجية مدينة الرياض ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل الشركة لتحقيق هذه الاستراتيجية وفق رؤية داعمة لتكون الشريك المستدام لتعمير المكان ورفاه الإنسان انطلاقاً من إرث الرياض العريق نحو آفاق واعدة، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام من خلال تنوع الاستثمارات وزيادة العائد على الأصول، بالتركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير.

وستنطلق الاستراتيجية الجديدة لتنفيذ خططها التطويرية والاستثمارية لتحقيق النمو المستدام من خلال 3 ركائز رئيسية تشمل تبني الرقمنة لتمكين الشركة من التحول المطلوب، وبناء وتطوير الشراكات الداعمة، بالإضافة إلى تمكين مفهوم الاستدامة مستفيدة من خبراتها المتراكمة في مجالات التطوير العقاري وأسواق النفع العام.

وتستهدف "الرياض للتعمير" من خلال هذه الاستراتيجية التحول من الاستثمار العقاري البحت إلى التطوير العقاري وإدارة التطوير والاستثمار للوصول بها إلى شركة قابضة ترتكز قطاعات أعمالها على 3 مرتكزات محورية تشمل تحسين وتطوير أسواق المنتجات الطازجة وتوسعها، إضافة إلى التوسع في مجال التطوير العقاري، وتحقيق الاستدامة بمفهومها الأشمل.

من جهته أوضح الأستاذ جهاد بن عبدالرحمن القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير التزام الشركة بالسعي إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين من خلال التركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير، وكذلك السعي لتحقيق الريادة في قطاع المنتجات الطازجة من خلال الاستفادة من مركزها الراسخ في أسواق النفع العام، فضلا عن حرص الشركة على تحسين أسواقها والتوسع في سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع استثمارات الشركة وزيادة العائد على محفظة الأصول، مؤكداً حرص الشركة أيضاً على تحقيق الاستدامة البيئية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وبذل الجهود لتحقيق الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات، والمضي نحو تبني نموذج عمل الشركة القابضة مع نضج قطاعات الأعمال خلال المرحلة المقبلة".

وأكد القاضي أن الاستراتيجية الجديدة عبر مبادراتها الأساسية ستمكّن الشركة من المحافظة على تميز مشاريعها، وعقد شراكات مستدامة من شأنها رفع قدرة الشركة للمنافسة في مشروعات تتجاوز ٦ مليارات ريال بحلول عام ٢٠٣٢م ونقل تجربتها الثرية لبقية مناطق المملكة، وكذلك السعي لمضاعفة صافي دخلها السنوي إلى أكثر من الضعفين وتحقيق إيرادات مستدامة تبلغ ١ مليار ريال خلال العشر سنوات المقبلة. كما أن الشركة عازمة على الاستحواذ على الأصول ذات العوائد المجزية، وتوجيه قدراتها المالية وشراكاتها النوعية لإطلاق المزيد من الأنشطة الاستثمارية والتطويرية في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى استمرار استحداث فرص استثمارية جديدة.

الجدير بالذكر أن شركة الرياض للتعمير تأسّست بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) بتاريخ 09/02/1414هـ كشركة سعودية مساهمة برؤية مستنيرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان إمارته لمنطقة الرياض بهدف تطوير منطقة قصر الحكم وما جاورها، وقد عملت الشركة منذ نشأتها على الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وشمل ذلك إنشاء وتشغيل وإدارة مشاريع خدمات النفع العام للارتقاء بالعاصمة، حيث تمكنت من إنشاء وإدارة عدة مشاريع خدمية، تخدم أكثر من 2000 عميلا ومستأجرا وأكثر من 20 مليون مواطنا ومقيما، وتضم أكثر من 150 موظفاً من الكوادر الوطنية المؤهلة.

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