بهدف خلق "قطاع بحري آمن ومتجدّد" في إمارة دبي

تعمل سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وفق رؤية واضحة تستهدف خلق "قطاع بحري آمن ومتجدّد" في إمارة دبي، وفي هذا الإطار ناقشت السلطة خطط تعزيز التعاون المثمر مع الشركاء والمختصين في القطاع البحري بما يسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي في الإمارة، وذلك ضمن جهودها لتطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أنه تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، تعكف السلطة على مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير القطاع البحري وتعزيز التعاون المثمر مع كافة الجهات والأطراف المعنية والكيانات البارزة في القطاع البحري في دبي وذلك في إطار تذليل العقبات وتيسير الإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.

وعلى هامش ورشة عمل مع عدد من الشركاء والمختصين المعنيين بالعمليات البحرية والجهات ذات العلاقة في القطاع البحري ناقشت سلطة مدينة دبي الملاحية الوضع الحالي للقطاع البحري في الإمارة، وسبل تعزيزه بالمبادرات والبرامج والمشاريع التنموية، حيث تطرق عدد من الوكلاء البحريين إلى عدد من التحديات التي تواجههم كوكلاء للخدمات البحرية ثم تم طرح الأفكار الملائمة لمواجهة تلك التحديات، وتسخير جميع الإمكانات لحلها بالتعاون مع السلطة، سعياً للنمو المستدام للقطاع البحري في دبي.

وأشار المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية إلى حرص السلطة على تعزيز التواصل وعلاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه القطاع البحري والارتقاء به وصولاً إلى تلبية تطلعاتهم وتجاوزها، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

واستطرد المدير التنفيذي للسلطة الملاحية: "تبذل سلطة مدينة دبي الملاحية قصارى جهودها لتواصل دبي تواجدها ضمن مصاف أفضل المدن البحرية الرائدة عالمياً، كما تدعم السلطة الملاحية الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة الجهات المعنية لتحسين وتطوير القطاع البحري في إمارة دبي".

وأوضح الشيخ سعيد أن السلطة الملاحية حريصة على تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل خمسة مراكز بحرية على مستوى العالم، وذلك عبر تقديم محفظة من الخدمات والتسهيلات بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تيسير الإجراءات المطلوبة من متعاملي السلطة، لافتاً إلى عزم السلطة إطلاق عدد من المبادرات خلال الفترة المقبلة لدعم العمليات البحرية في مياه الإمارة وتعزيز مكانة دبي أيضاً كوجهة مفضلة لشركات الشحن البحري.

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