ضمن جهودها لتطوير القطاع البحري في الإمارة

أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تحديد الشروط والمعايير الخاصة بالإعلانات البحرية الخارجية في مياه دبي وذلك ضمن جهودها في تطوير الواجهة السياحية للإمارة، وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات التي تتماشى مع أفضل التقنيات العالمية في سبيل مواكبة التطور السريع في الإمارة.

وأشار الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم آلية الإعلانات الخارجية في الإمارة وفق قواعد وإجراءات واضحة ومحددة، فقد عملت السلطة على وضع الإجراءات المنظمة للإعلانات الخارجية على الوسائل البحرية لتتوافق مع أحدث المعايير والمواصفات وتطبيقها على مستوى صناعة الإعلان الخارجي في الإمارة.

واستطرد الشيخ سعيد: "تعزيزاً لدور سلطة مدينة دبي الملاحية بشأن تشكيل الواجهة السياحية والجمالية للإمارة، تحرص السلطة على تحسين خدماتها المتعلقة بقطاع صناعة الإعلانات الخارجية على الوسائل البحرية، علاوةً على التحقق من جميع المتطلبات المتعلقة باستخراج تصريح الإعلانات الخارجية بما في ذلك صلاحية التصميم والمحتوى من حيث النصوص والصور والشعارات المستخدمة به".

وأوضح المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن السلطة انتهت من وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالإعلانات البحرية مع توضيح جميع القواعد التي يجب أن تتبعها كل من الجهة الطالبة للتصريح والشركة المنفذة للإعلان، مضيفاً أن إصدار تصريح الإعلان يتطلب عدداً من المستندات لاستكمال عملية استخراج التصريح.

وتنقسم قائمة خدمات الإعلانات البحرية الخارجية التي تقدمها السلطة عبر موقعها الإلكتروني إلى 3 فئات وهي إعلانات بحرية متحركة على سطح الماء، وإعلانات ملصقة على الوسائل البحرية وأخرى تطفو فوق سطح الماء.

وقال الشيخ سعيد إن فريق العمل بالسلطة الملاحية عكف خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل التجارب والممارسات العالمية للاستفادة من تجارب الدول المختلفة في مجال الإعلانات البحرية الخارجية، مضيفاً أن السلطة تحرص على مواكبة جميع المستجدات في هذا المجال لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين والشركاء داخل وخارج الإمارة.

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