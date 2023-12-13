الشراكة تعزز سرعة وسهولة عمليات التحقق من المصادر الأساسية مع مجموعة من المزايا الشاملة والسلسة لمهنيي قطاع الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية

دبي– أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المُنظّمة والمشرفة على نمو وتطوّر الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن تعاونها مع مجموعة داتافلو، المزود العالمي الرائد لحلول التحقق من المصادر الأساسية (PSV)، لتوفير خدمات حصرية من الفئة البلاتينية لتسريع إصدار التراخيص المهنية لمجتمع مدينة دبي الطبية.

وتتيح هذه الشراكة لمهنيي ومرافق الرعاية الصحية المسجلين لدى مدينة دبي الطبية سهولة وسرعة في الحصول على خدمات التحقق التي تقدمها داتافلو، والتي تمثل شرطاً أساسياً لاستصدار تراخيص المهنيين الصحيين في دبي. وتقدم داتافلو لمجتمع مدينة دبي الطبية خدمات جديدة من الفئة البلاتينية تتضمن مزايا عديدة وأعلى مستويات خدمة العملاء من خلال تولي خبراء التحقق في فريق داتافلو إدارة عملية التحقق بشكل كامل. ويمكن لمجتمع مدينة دبي الطبية حجز خدمات مريحة تتضمن استلام تقاريرهم وتحميلها وسداد المدفوعات وتتبع سير التقارير وتسليمها، بما يوفر لهم عملية تحقق سريعة تضمن تحقيق كفاءة أكبر في زمن إتمامها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علاء المنيني، المدير التنفيذي للشؤون المالية في سلطة مدينة دبي الطبية: "نبذل جهوداً دؤوبة لمنح شركاء أعمالنا مستويات متميزة من الخدمات، بما ينسجم مع هدفنا الأبرز في جعل مدينة دبي الطبية وجهة استثمارات الرعاية الصحية في دبي. ونسعى إلى تمكين شركائنا من تخطي التحديات بسهولة من خلال تزويدهم بخدمات دعم شاملة ومتميزة. ويعكس تعاوننا مع داتافلو مدى التزامنا بضمان نجاح شركاء أعمالنا وتلبية متطلباتهم، بما يساهم في إرساء منظومة شراكات حيوية ومزدهرة".

وتتضمن الاتفاقية توفير مكتب مخصص لداتافلو في مسار، مركز مدينة دبي الطبية لخدمة العملاء، لتقديم تجربة سلسة في الحصول على التراخيص وتعزيز نهج الخدمة الشاملة الذي تسعى مدينة دبي الطبية لتقديمه إلى مجتمعها.

وبدوره، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو: "يسرنا تعزيز تعاوننا مع سلطة مدينة دبي الطبية وتوفير خدماتنا من الفئة البلاتينية لتسهيل وتسريع إنجاز عملية الترخيص للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومنحهم تجربة مريحة وفق أعلى المعايير. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بأفضل مستويات خدمة العملاء وتزويد مجتمع مدينة دبي الطبية بدعم متميز والعمل معاً لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم".

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة حول مدينة دبي الطبية:

تأسست مدينة دبي الطبية عام 2002 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح اليوم منطقةً حرةً رائدةً في مجال خدمات الصحة والعافية في دبي ووجهةً رائدةً للاستثمار في القطاع الصحي للإمارة. وتُعد سلطة مدينة دبي الطبية الجهة المُنظّمة والمشرفة على نمو وتطوّر الأعمال في المنطقة الحرة، التي تستفيد من إمكانات الترابط الفريدة التي يوفرها موقع دبي على تقاطع الطرق العالمية لتمنح شركاءها منظومة أعمال متكاملة مع بنية تحتية متطورة تدعم نجاحهم. كما تُقدم مدينة دبي الطبية مجموعةً شاملةً من حلول الأعمال المناسبة للشركات الناشئة ومشاريع الرعاية الصحية الضخمة والأطباء المستقلين والزائرين. وتعد مدينة دبي الطبية الوجهة الأفضل للمؤسسات الطبية والأكاديمية والبحثية، بفضل خدماتها المتكاملة مع نمط الحياة العصري، حيث تقدّم لزوارها مجموعةً واسعة من خيارات الضيافة والتسوّق والترفيه.