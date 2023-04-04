دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين.

قام ممثلون عن كل من سلطة دبي للخدمات المالية والبنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام بتوقيع مذكرة التفاهم في هذا اليوم، الموافق4 أبريل 2023.

تضع الاتفاقية إطارًا لتعزيز العمل والأداء الآمن والسليم في المنشآت المالية والمؤسسات عبر الحدود الكائنة في كلا مناطق الاختصاص. كما ستعمل مذكرة التفاهم على تسهيل عملية ترخيص المؤسسات عبر الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والمعلومات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.

وتعليقًا على مذكرة التفاهم قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "الشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام تضع أساسًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأضاف: نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال وستدفع المزيد من التعاون على صعيد الرقابة المالية، مما يسهم في تنمية اقتصادات البلدين".

من جانبها قالت سعادة/رقية بدر، المدير العام للبنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام: تأتي مذكرة التفاهم هذه لإضفاء الطابع الرسمي لبداية علاقتنا مع سلطة دبي للخدمات المالية، وأنا على أتم الثقة من أن هذه الشراكة سيكون لها الدور الهام في ترسيخ تعاوننا في مجالات الرقابة المالية في كلا مناطق الاختصاص.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022، بعد أن شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2012 و2018. وتولى جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بما فيها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستئمان الكبرى في أستراليا. وأمضى جونستون النصف الثاني من مسيرته المهنية في مجال التنظيم وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وتولى منصب مستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. كما قدم المشورة والاستشارات لعدد من الجهات التنظيمية المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.