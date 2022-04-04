دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لجمهورية موريشيوس (بنك موريشيوس) وذلك بهدف التعاون وتقديم المساعدة الخاصة بالمسائل التنظيمية وتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بين الطرفين في مجال الابتكارات المالية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من فاضل العلي، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، وهارفش كومار سيغولام، محافظ بنك موريشيوس في دبي بتاريخ 16 مارس 2022.

تركز مذكرة التفاهم على التقنيات المتعلقة بالخدمات المالية وعملية التنظيم والإشراف من أجل تسهيل تقديم المتطلبات التنظيمية بشكل أكثر كفاءة وفعالية. علاوة على ذلك، ستعمل الجهتان على تعزيز الحوار المفتوح بشأن العديد من الأمور، بما فيها الإشراف على المخاطر التشغيلية والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا؛ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ والأمن السيبراني.

كما تضع الاتفاقية إطار لتعزيز بناء القدرات في مجال الخدمات المالية ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين.

وبهذه المناسبة قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: "تعد التقنيات المتقدمة عنصراً في غاية الأهمية ضمن النظام المالي العالمي حيث يشهد العالم تزايداً ملحوظاً في تبني تلك التقنيات. وبصفتنا جهة تنظيمية عالمية، فقد بات من الضروري أن نتبادل الخبرات والمهارات لدفع عجلة تنمية اقتصاداتنا وحماية وتعزيز سلامة أنظمتنا المالية. وأضاف قائلاً: نرحب بهذه الفرصة للتعاون مع بنك موريشيوس بكل ما يتعلق بالتقنيات الناشئة وما يترتب عليها من آثار على النظام المالي".

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.