دبي، الإمارات العربية المتحدة: وافق مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية على طلب الاستقالة الذي قدمه ف. كريستوفر كالابيا اعتبارًا من 31 أغسطس 2022. التحق كريس بعمله في السلطة في أكتوبر 2021 وسيتنحى عن منصبه ليعود إلى الولايات المتحدة وذلك لمسائل عائلية.

إيان جونستون الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية من 2012 إلى 2018 سيعود إلى تولي منصبه كرئيس تنفيذي اعتبارًا من 1 سبتمبر2022. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، عمل إيان على تقديم الاستشارات إلى المنظمين وواضعي السياسات التنظيمية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي مشاريع يمولها البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. كما عمل إيان كعضو في اللجنة التشريعية في السلطة منذ يناير2022.

بمناسبة التعيين، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: نشكر كريس كالابيا على عمله خلال العام الماضي ونتمنى له كل التوفيق عند عودته إلى الولايات المتحدة. ونتطلع للترحيب بإيان مجددًا كرئيس تنفيذي للسلطة.

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.