دبي، الإمارات العربية المتحدة : ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية، اعتبارًا من تاريخ 15 يوليو 2022 ، بقبول الطلبات من الشركات المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في برنامج رخصة اختبار الابتكار. برنامج رخصة اختبار الابتكار الذي تم إطلاقه عام 2017، هو برنامج تنظيمي مرخص يُمكن الشركات المقبولة من اختبار المنتجات والخدمات المالية ونماذج الأعمال الجديدة في ومن مركز دبي المالي العالمي. في السابق، كانت الطلبات تقبل على أساس التسجيل في دورة محددة لبرنامج رخصة اختبار الابتكار، ولكن ابتداءً من هذا الشهر، ستتمكن جميع الشركات من تقديم الطلبات بمجرد أن يكونوا جاهزين لاختبار منتجاتهم. ويجب على الشركات تقديم شرح واضح حول نموذج العمل المزمع والمنتج أو الخدمة المبتكرة المقترحة.

وبهذه المناسبة، قال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "الابتكار هو عنصر هام يمكن الشركات من تعزيز نموها واكتشاف الفرص الجديدة لمواكبة التغيرات المستمرة على المشهد الاستهلاكي. وبرنامج رخصة اختبار الابتكار يحتل موقع الصدارة ضمن جدول الابتكار للسلطة ويعمل بمثابة منصة لاختبار النماذج الجديدة ذات الإمكانيات لكي تصبح مشاريع ناجحة تسهم في دعم قطاع الخدمات المالية في إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي. وأضاف: تغيير عملية تقديم الطلبات لتصبح متاحة بشكل مستمر بدلاً عن طريق التسجيل ضمن الدورات الدورية هو شهادة على التزام وحرص السلطة على دعم الابتكار وتمهيد الطريق لمستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي ".

يعكس برنامج رخصة اختبار الابتكار التزام السلطة المستمر بدعم التقنيات الجديدة والناشئة في مركز دبي المالي العالمي. ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2017، تقدمت 130 شركة للالتحاق بالبرنامج وتم قبول 67 منها.

لمزيد من المعلومات حول برنامج رخصة اختبار الابتكار وعملية تقديم الطلبات، يرجى الاطلاع على قسم الابتكار على الموقع الالكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.

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سلطة دبي للخدمات المالية

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البريد الإلكتروني: DFSAcorpcomms@dfsa.ae www.dfsa.ae

نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.