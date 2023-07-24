دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن قرار السيدة/ سوي ليان تيو بالتنحي عن منصبها كعضو في مجلس إدارة السلطة اعتباراً من 31 أغسطس المقبل .

عملت السيدة/سوي ليان كعضو في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية لمدة ست سنوات، ومن خلال مناصبها كرئيس للجنة تقييم المخاطر التابعة للمجلس وعضواً في كل من لجنة الحوكمة والترشيحات ومجموعة العمل الإماراتي، لعبت دور محوري في تشكيل وتطوير النهج التنظيمي التقدمي والمبتكر الذي تواصل سلطة دبي للخدمات المالية في تطبيقه على قطاع الخدمات المالية.

وفي هذا الصدد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية "أتقدم لسوي ليان بجزيل الشكر بالنيابة عن جميع أعضاء المجلس على كل ما قدمته من عمل مثالي ومتميز خلال السنوات الست الماضية. ونحن نثمن الرؤى المتعمقة والخبرة الكبيرة التي جلبتها السيدة/سوي ليان كعضو في مجلس الإدارة لدعم وتعزيز نمو إمارة دبي كاحد المراكز الرئيسية للخدمات المالية"

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