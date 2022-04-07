دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم بإطلاق نظامها التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات. ويعتبر النظام هو الأول من نوعه يتم طرحه في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل جهة منظمة للخدمات المالية، حيث سيطبق على جميع الكيانات الخاضعة لتنظيم السلطة والعاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

يوفر النظام الحماية القانونية المعززة للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن سوء التصرفات داخلياً ضمن الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية أو خارجها إلى مدقق حساباتهم أو سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطات إنفاذ القانون. ويهدف النظام أيضاً على تحسين ثقافة الإبلاغ في هذه الكيانات من خلال تعزيز الشفافية حول كيفية تعاملهم مع المخاوف التنظيمية وتقييمها، وعند الاقتضاء، تصعيد تلك المخاوف للجهات ذات الصلة. والأهم من ذلك، يتوجب على الكيان الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وضع تدابير لحماية هوية المبلغين عن المخالفات وحمايتهم من التعرض إلى أي عواقب ضارة.

وفي تعليقه عن هذا النظام قال كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يلعب المبلغون عن المخالفات دورًا رئيسيًا في تحسين قدرة الشركات على اكتشاف وتحديد وتصعيد القضايا المتعلقة بسوء التصرفات؛ والسياسات والإجراءات المطلوبة تسهم بشكل كبير في التشجيع والحث على المزيد من الإفصاحات. وأضاف قائلاً: نتوقع من جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم أن تكون مستعدة لمناقشة وإثبات تطبيق سياساتها وإجراءاتها عند التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية ".

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

ف. كريستوفر كالابيا

عيّنت سلطة دبي للخدمات المالية ف. كريستوفر كالابيا في منصب الرئيس التنفيذي بدءا من 1 أكتوبر 2021، وهو يتمتع بسجل حافل يناهز الثلاثين عامًا في قيادة التنظيم المالي، بما في ذلك العمل لأكثر من عقدين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والعمل لسنتين كعضو الأمانة المستقلة للجنة بازل للرقابة المصرفية في سويسرا. وخلال منصبه الحالي كرئيس تنفيذي، يقود كريس جهود تطوير سلطة دبي للخدمات المالية ككيان مبتكر ومستقبلي الاتجاه لتنظيم خدمات مالية عالمية المستوى في مركز دبي المالي العالمي. ويقود كريس عمل سلطة دبي للخدمات المالية عبر أربعة محاور رئيسية هي: الإنجاز، الإشراك، والابتكار، والاستدامة.