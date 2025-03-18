دبي، الإمارات العربية المتحدة، سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، تدعو الشركات لتقديم طلبات التعبير عن الاهتمام للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتوكننة، وهي مبادرة مُصممة للشركات التي تسعى على طرح منتجات وخدمات استثمارية مرمّزة.

وكجزء من برنامج رخصة اختبار الابتكار، وهو البيئة التنظيمية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية التي تسمح للشركات باختبار المنتجات والخدمات المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، ستمنح البيئة التنظيمية التجريبية للتوكننة الفرصة للشركات لاختبار الحلول المالية المرمّزة بما يوفر مسار تنظيمي للانتقال من عملية الاختبار وصولاً إلى وضعية الترخيص الكامل. ولقد كان لبرنامج رخصة اختبار الابتكار دوراً جوهرياً في دعم شركات التكنولوجيا المالية ورواد التمويل الرقمي في مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال توسيع نطاق البرنامج ليشمل الاستثمارات المرمّزة، يقوم كل من مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ مكانتهم الريادية كمركز عالمي للتمويل الرقمي.

الشركات التي يمكن لها التقدم بطلب للمشاركة

طلبات التعبير عن الاهتمام مفتوحة للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية المرتبطة بالتوكننة، وتشمل:

لشركات التي تعمل على إصدار أو تداول أو الاحتفاظ أو تسوية الاستثمارات المرمّزةمثل الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار الجماعي.

الشركات القائمة المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تتطلع إلى التوسع في مجال التوكننة.

الشركات التي تتمتع بمعرفة متعمقة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية.

كيفية التقديم

فترة تقديم طلبات التعبير عن الاهتمام متاحة اعتباراً من 17 مارس 2025 ولغاية 24 ابريل 2025.

ستخضع الشركات الراغبة بالمشاركة إلى عملية تقييم، وسيتم دعوة الشركات التي تتمتع بنماذج أعمال قوية وفهم متعمق للمجال التنظيمي للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتوكننة حيث ستتلقى دعماً تنظيمياً مخصصاً وفرص اختبار منظمة.

سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم مزاولتها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية متخصصة أنشئت لهذا الغرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تُنظم سلطة دبي للخدمات المالية وتُشرف على شركات الخدمات المالية والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك مديري الأصول، البنوك، خدمات الحفظ والوصاية، متداولي عقود السلع الآجلة، مدراء الصناديق، أعمال التأمين وإعادة التأمين، ومتداولي الأوراق المالية، وشركات التكنولوجيا المالية. السلطة تُمارس الرقابة على البورصات ومنصات التداول فيما يتعلق بسلوكيات مزاولة العمل والأغراض التحوطية، بما يشمل الإشراف على بورصة الأوراق المالية الدولية (ناسداك دبي) وبورصة لتداول مشتقات السلع العالمية (بورصة الخليج للسلع). كما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها داخل مركز دبي المالي العالمي.

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