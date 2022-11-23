بهدف تعزيز جوانب سلامة الملاحة البحرية في مياه الإمارة

وقعت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع المكتب الهيدروغرافي بالمملكة المتحدة، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك بشأن تعزيز جوانب سلامة الملاحة البحرية في مياه الإمارة.

وأكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن السلطة تسعى إلى تعزيز كفاءة القطاع البحري في دبي من خلال دراسة جميع فرص وسبل سلامة الملاحة البحرية، مضيفاً أن توقيع مذكرة التفاهم مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني سيعزز من عملية التعاون المشترك بين الجهتين في مجال تبادل البيانات والمعلومات المساحية البحرية، وتحديث الخرائط الملاحية مما يعود بالنفع على القطاع الملاحي بشكل عام.

وأشاد الشيخ سعيد بكفاءة وخبرة المكتب الهيدروغرافي البريطاني باعتباره أحد أعرق بيوت الخبرة في هذا المجال، مؤكداً أن السلطة تتطلع إلى العمل مع الفرق المعنية في المكتب البريطاني للاطلاع على أفضل الوسائل المتبعة في مجال المسوحات البحرية.

واستطرد الشيخ سعيد: "اليوم، يتجه العالم على نحوٍ سريع باتجاه مستقبل مدعوم بالابتكارات الرقمية وحلول البيانات الرقمية المحسنة، لتنشئة جيل جديد مبتكر من الملاحة البحرية، ونحن في سلطة مدينة دبي الملاحية نعمل وفق نهج طموح لنكون في طليعة هذا التحول الرقمي وتوفير الحلول المعتمدة عالميًا لتقديم خدمات الملاحة البحرية التي يعتمد عليها البحارة في جميع أنحاء العالم".

وأردف المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن السلطة ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء لجعل هذه الرؤية حقيقة على أرض الواقع، علاوةً على ما يتطلبه الأمر من تبادل للخبرات والمعلومات وكذلك تطوير الدعم الفني ذات الصلة بين الطرفين ضمن جدول زمني واضح ومحدد، وبدعم جميع الإمكانيات والآليات المطلوبة.

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