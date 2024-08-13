وقعت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت" لتسهيل إجراءات تقديم خدمات تسجيل الوسائل البحرية للمتعاملين، حيث وقع الاتفاقية من جانب سلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، ومن جانب شركة "جلف كرافت" سعادة عبير محمد الشعالي، نائب العضو المنتدب.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في إنشاء نافذة موحدة يتم من خلالها القيام بعملية إجراءات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وذلك في سبيل تعزيز العمل المشترك في هذا النطاق، حيث سيكون بإمكان المتعامل شراء الوسيلة البحرية من منافذ البيع التابعة لشركة "جلف كرافت" وتسجيلها من خلالهم مباشرة عبر نظام سلطة دبي البحرية الإلكتروني وضمن إطار قانوني تحكمه الاتفاقية المبرمة.

وأوضح الشيخ سعيد بأنه وفقاً لرؤية واستراتيجية سلطة دبي البحرية بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، فإن توقيع الاتفاقية مع شركة "جلف كرافت" تسهم في تحقيق التوجهات الحكومية بشأن تسهيل إجراءات المتعاملين، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي.

وأكد الشيخ سعيد على حرص سلطة دبي البحرية في العمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحقيق توجهات السلطة بشأن تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي، عن طريق تعزيز سبل التعاون بين جميع الجهات المعنيّة وبدعم جميع الإمكانيات والآليات المطلوبة، وبعد التحقق من استيفاء كافة المواصفات الفنيّة المعتمدة في الوسيلة البحرية وبغرض التأكد من التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة، لضمان سلامة مستخدميها.

من جانبها أكدت عبير محمد الشعالي، نائب العضو المنتدب لشركة "جلف كرافت"، أن مذكرة التفاهم مع سلطة دبي البحرية تهدف إلى تطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوسائل البحرية، بما في ذلك تسجيل السفن وترخيصها وتفتيشها، مما يوفر وقت وجهد المُتعاملين ويحقق رضاهم.

وأثنت الشعالي على جهود سلطة دبي البحرية في تسهيل الإجراءات واختيار "جلف كرافت" كشريك لتقديم الخدمة بالنيابة عنها، بما يختصر إجراءات العملية وإتمامها من منفذ البيع مباشرة، معربة بأن هذه الشراكة ستعزز جاذبية القطاع البحري في دبي، واختيارها كوجهة مفضلة لمرتادي البحر.

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