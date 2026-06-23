أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إطلاق مبادرة جديدة لرواد بحر دبي تتمثل في توفير خدمة "استقبال وتوصيل ضيوف بحر دبي"، في خطوة متميزة تعكس التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الخدمات البحرية التي تقدمها سلطة دبي البحرية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة البحرية، وسيتم من خلال الخدمة توفير خدمة التنقل للضيوف بين المراسي المشاركة والقوارب واليخوت الخاصة المسجلة في السلطة واليخوت الأجنبية الزائرة المصرح لها الإبحار في مياه الإمارة.

وقد باشرت سلطة دبي البحرية في تنفيذ المبادرة بمشاركة عدد من المراسي البحرية الرئيسية في الإمارة وهي مرسى ميناء راشد ومرسى جميرا 1 ومرسى دبي هاربور ومرسى فندق جبل علي، ويمكن طلب الخدمة على مدار الساعة من إدارة المرسى مباشرةً وفق اشتراطات تنظيمية واضحة تضمن سلامة العمليات وسلاسة تنفيذها وإرفاق المستندات المطلوبة مثل ملكية الوسيلة البحرية، وتصريح الإبحار الخاص بالوسيلة الأجنبية الزائرة وغيرها من الوثائق.

وتوفر الخدمة حلولًا متقدمة لاستقبال وتوصيل الضيوف من وإلى الوسائل البحرية الخاصة المسجلة لدى سلطة دبي البحرية والبالغ عددها 3,491 وسيلة بحرية خاصة، إضافة إلى اليخوت الأجنبية الزائرة المصرح لها بالإبحار في مياه الإمارة، وذلك بما يضمن تجربة انتقال مريحة وسلسة تعكس مستوى التطور الذي يشهده القطاع البحري في دبي.

وتفصيلاً، قال محمد نبهان، مدير إدارة التميز والامتثال البحري في سلطة دبي البحرية: "المبادرة تسهم في تعزيز انسيابية حركة الوسائل البحرية الخاصة وضيوفها بين مختلف الوجهات داخل الإمارة، كما تدعم التكامل بين المراسي البحرية والأنشطة السياحية والترفيهية، وترتقي بالكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة بما يعزز من تجربة ضيوف بحر دبي ويرسخ معايير التميز في قطاع النقل البحري".

وأضاف نبهان: "تعد هذه المبادرة إضافة نوعية لمجموعة من الخدمات التي تقدمها سلطة دبي البحرية حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوف الوسائل البحرية الخاصة وكذلك الوسائل الأجنبية الزائرة للإمارة، وتواصل دبي الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية البحرية وتعزيز تكامل خدماتها، بما يدعم نمو القطاع السياحي والاقتصاد البحري، ويعكس المكانة الريادية للإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميّز والريادة في مختلف القطاعات الحيوية".

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود السلطة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات البحرية والسياحية عالمياً. وتضم الإمارة 20 مرسىً بحرياً توفر أكثر من 4,214 رصيفاً بمختلف الأحجام، معظمها مخصص لاستيعاب اليخوت الفارهة، فيما استقبلت سلطة دبي البحرية 210 طلبات تصاريح دخول لليخوت الأجنبية الزائرة خلال عام 2025.

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