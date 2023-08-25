الحملة تؤكد على أهمية سياسات وقوانين وأنظمة حماية المتعاملين كعنصر محوري لنجاح القطاع البحري

الحملة تتضمن جهوداً توعوية وتثقيفية وسلسلة من ورش العمل الافتراضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اليوم حملة" اعرف حقوقك" بهدف التعريف بحقوق المتعاملين من التجار و أصحاب البضائع المستفيدين في القطاع البحري، الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد في دبي.

وتعد سلطة دبي البحرية الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، وتركز في جهودها على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين على مستوى القطاع. وتشكل حملة "اعرف حقوقك" الخاصة بالمتعاملين في القطاع البحري امتداداً لالتزام سلطة دبي البحرية تجاه المتعاملين، وتستمر على مدى الأشهر المقبلة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: "نهدف من خلال هذه الحملة الجديدة الخاصة بحماية حقوق المتعاملين في القطاع البحري إلى التأكيد على حقوق التجار و أصحاب البضائع ، وتذكيرهم باستحقاقاتهم والحماية التي توفرها لهم منظومة دبي البحرية ذات المستوى العالمي".

وكجزء من الجهود الاستباقية لسلطة دبي البحرية، لن تتوقف مساعي حملتها الجديدة على تعريف المتعاملين بحقوقهم، وإنما ستعمل على رفع سوية الوعي بالمنصات المتاحة لهم للتبليغ عن أي شكاوى أو تحديات لديهم، وتوفير كافة السبل لتعزيز التواصل بين الهيئة الناظمة للقطاع البحري والأطراف المعنية.

وستتواصل سلطة دبي البحرية خلال الأشهر المقبلة بشكل مباشر مع أصحاب البضائع المستفيدين لتعريفهم بحقوقهم، بالإضافة إلى استضافة سلسلة من ورش العمل الافتراضية لاطلاع أصحاب البضائع المستفيدين وتزويدهم بشروحات وتوضيحات وافية حول استحقاقاتهم.

واختتم الشيخ آل مكتوم: "إن توفير المعلومات الدقيقة والوافية للتجار و أصحاب البضائع المستفيدين يمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تناسب مصالحهم. وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من إيماننا في سلطة دبي البحرية بدور أهمية سياسات وقوانين وأنظمة حماية المتعاملين باعتبارها أسساً راسخة لبناء الأعمال الناجحة. فعندما نعزز ثقة المتعاملين نمهد الطريق أمام المزيد من النمو والريادة للقطاع البحري في دبي".

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حول سلطة دبي البحرية

سلطة دبي البحرية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب ذات الصلة بالقطاع البحري في دبي. وتهدف السلطة إلى بناء شراكات استراتيجية فعالة مع الجهات الحكومية المعنية والشركات الخاصة والشركاء تماشياً مع رؤيتها لتأسيس قطاع بحري آمن وحيوي وحفز مسارات النمو والاستدامة الاقتصادية في الإمارة.

وبعد صدور القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سُــــلطـــة دبـــــي البحريّــــة، باتت صلاحيات السلطة الآن تغطي عمليات القطاع البحرية على امتداد مساحة الإمارة؛ بما في ذلك المناطق الحرة، ومناطق التطوير الخاصة، ومركز دبي المالي العالمي، مع امتلاك صلاحيات أوسع لتنظيم القطاع ومراقبة السلامة البحرية في الإمارة.

حول القطاع البحري لدبي

تعد دبي مركزاً عالمياً للشحن البحري والخدمات اللوجستية البحرية، وهي أول مدينة في المنطقة تُصنف ضمن قائمة الخمسة الأفضل عالمياً في "مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية" (ISCD)، متفوقةً على روتردام وهامبورغ وأثينا ونيويورك ونيوجيرسي وطوكيو. كما تحتل دبي المرتبة 13 بين أفضل مراكز الأعمال البحرية على مستوى العالم.