أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في هونج كونج، اليوم ، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز شركاتهما المستمرة في مجال التقنيات المالية، لا سيما في مجالات تبادل البيانات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود والتعاون التجاري، وذلك بهدف الترويج للخدمات المالية الشاملة والمبتكرة، وذلك بالاستفادة من التقنيات المالية والبيانات المتوفرة في كلا السوقين.

وقّع مذكرة التفاهم كل من كولين بو، المدير التنفيذي (البنية التحتية المالية) لدى سلطة النقد في هونج كونج، وواي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويعد توقيع هذه الاتفاقية، خطوة هامة لترسيخ وتعزيز التعاون بين السلطتين، بناءً على الأسس المتينة التي أرستها اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في العام 2018.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم السلطتان بدراسة فرصة إقامة مشاريع مشتركة لدراسة وإثبات مفهوم ربط عملية تبادل البيانات التجارية في سلطة النقد في هونج كونج بمنصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أبوظبي العالمي. وستتعاون السلطتان أيضًا لدراسة واستكشاف حالات الاستخدام وتبادل البيانات عبر الحدود, بموافقة المستخدم, لمعالجة نقاط الضعف المحتملة في الخدمات المصرفية العابرة للحدود، مثل فتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها لتسهيل التجارة عبر الحدود.

وقال كولين بو، المدير التنفيذي (البنية التحتية المالية) لسلطة النقد في هونج كونج: "سعداء بتعميق تعاوننا وتبادل المعرفة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي من خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم. وهذا يؤكد على التزامنا المشترك بتعزيز تطوير التقنيات المالية وإطلاق العنان لإمكانيات البيانات. وتدرك كلى السلطتين أهمية إنشاء منصات بيانات من الجيل التالي وتمكين تبادل البيانات عبر الحدود في عصر الرقمنة. ونحن على ثقة من أن جهودنا الجماعية سوف تعزز الابتكار المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كلا السلطتين من خلال تعزيز فرص التمويل."

ومن جهته قال، واي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "تعزز مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، الشراكة الاستراتيجية بين سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة النقد في هونج كونج، بما يدعم حركة التجارة والأعمال عبر الحدود من خلال الاستفادة من الابتكار التقني. ونحن متحمسون للإمكانيات الهائلة التي يمكن أن يوفرها الجسر الرقمي بين منصتينا، والتي ستتيح ربط سوق دولة الإمارات ومنطقة الخليج الكبرى بوجه عام، من خلال سوق أبوظبي العالمي وهونج كونج. وإننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سلطة النقد في هونج كونج لبناء منظومة شاملة وحيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كلا السلطتين."

كولين بو، المدير التنفيذي (البنية التحتية المالية) لسلطة النقد في هونج كونج (يسار)، و واي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (يمين)، خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم في هونج كونج

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي ، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال ، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم . يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي ، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي . صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية ، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول ، والتطور ، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى .

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