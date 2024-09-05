زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة والفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته الـ 13، والذي يقام بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "حكومات مرنة … اتصال مبتكر" وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وتجول سموه في أروقة المنتدى الذي يقام على مدار يومين، مطلعاً سموه على ما يحويه من ورش عمل متنوعة وفعاليات مصاحبة تقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومي الفعال لمواجهة التحديات المقبلة، وتدعم الشعار والمحاور الموضوعة للمنتدى، وتصب في خدمة مختلف الفئات.

وتوقف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في عدد من الأجنحة المشاركة في المنتدى من الجهات الإعلامية والحكومية والخاصة، متعرفاً سموه على جهود كل جهة وأبرز ما تقدمه للمشاركين في المنتدى من ندوات ومحاضرات وورش تستخدم فيها الأساليب الحديثة المبتكرة لدعم الاتصال الحكومي حول العالم.

كما قام سموه بالضغط على زر إطلاق برنامج "غرفة المؤثرين" التابع لمدينة الشارقة للإعلام "شمس" الذي يهدف إلى صناعة المؤثرين ودمجهم في سوق عمل الإعلام الاجتماعي من خلال مجموعة من الورش التدريبية يقوم فيها المؤثرين بتقديم خدماتهم للترويج عن الشركات والجهات الأخرى، ويستهدف البرنامج المواهب الشابة والمبدعين من مختلف قنوات الإعلام الاجتماعي.

وتتوزع أجندة فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية، هي: "أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية"، و"الاتصال وسياحة المغامرات لتطوير الاقتصاد السياحي"، و"دور الاتصال الفعّال في استقطاب المواهب باعتبارها ثروة للأمم"، و"مستقبل التواصل الحكومي في عالم افتراضي"، ومحور "التواصل المباشر والتفاعل الشخصي متعدد الأبعاد".

ويناقش المنتدى أهمية الاتصال المبتكر في ظل توجه حكومات العالم نحو تبني مفهوم الحكومات المرنة لتعزيز الابتكار وتطوير الفرص المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ودعم المرونة الاقتصادية، والأمن الغذائي والبيئي.

رافق سمو رئيس مجلس الإعلام خلال الجولة كل من: محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدداً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

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