أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، بسعادة أندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك في أبوظبي، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة رسمية الى مقر أكاديمية ربدان في أبوظبي.

وتضمّنت الزيارة عقد اجتماع رفيع المستوى بحضور فريق الإدارة العليا في الأكاديمية، حيثُ تم مناقشة فرص التعاون المشترك في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

واطّلع هانسن على ايجاز يعرض رؤية الأكاديمية كرافدٍ أساسيٍ لقيادات المستقبل، ودورها الفاعل في اعداد الكوادر المتخصصة، الى جانب تعزيز التعليم والتدريب المشترك بين الجهات والقطاعات المعنية.

كما تناول سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إنجازات الأكاديمية على الساحة العالمية وتأثيرها العالمي الكبير في المجالات الشرطية والأمنية والدفاعية واستمرارية الأعمال والجاهزية وإدارة الكوارث وغيرها.

وأعرب هانسن عن اعجابه بالمستوى العالمي المُتقدّم لأكاديمية ربدان وتفرّدها في تقديم مزيج استثنائي من التعليم الأكاديمي والمهني في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وفي الختام، تخلّل الزيارة جولة في مرافق الأكاديمية ذات المُستوى العالميّ، مِنها القاعات الدراسية القائمة على أدوات ومُعّدات التعلم الحديثة، والمختبرات الفنية للتطبيق العملي، ومرافق الرعاية الصحية، والمكتبة، والمرافق البحثية والإدارية المختلفة.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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