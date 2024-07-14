برلين، ألمانيا: دُعيت "سارة الحباس"، أول خريجة من برنامج الفضاء للخريجين التابع لسيركو، إلى سفارة المملكة العربية السعودية يوم الخميس للقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لجمهورية ألمانيا، لتكريمها على ما أحرزته من تقدم ملحوظ ضمن هذا القطاع الواعد الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، فضلًا عن التباحث معها بشأن كيفية تحويل تجربتها مع سيركو إلى مصدر إلهام للأجيال القادمة من الكفاءات السعودية الشابة.

في إطار برنامجها التدريبي المكثف، تعمل "سارة" حاليًا ضمن فريق سيركو المسؤول عن تقديم خدمات الدعم لعمليات "كوبرنيكوس" (COP-2)، بالتعاون مع مركز عمليات الفضاء الأوروبي (إيسوك) في دارمشتات بألمانيا. وقد شهد هذا الحدث الخاص في السفارة حضور "أمار فورا"، رئيس قسم الفضاء لدى سيركو الشرق الأوسط، و"منى الثقفي"، المديرة الإقليمية لشركة سيركو بالمملكة العربية السعودية، و"إسلام علي زاده"، مدير عقد (COP-2). تعكس هذه الدعوة المرموقة الدور المحوري الذي تلعبه سيركو في تطوير قدرات المملكة العربية السعودية ضمن صناعة الفضاء، فضلًا عن تسليط الضوء على جهود الشركة، باعتبارها الشريك الحكومي الفعال ضمن القطاع الخاص، لتعزيز التزام المملكة ببناء قدرات المواهب المحلية وتنميتها دعمًا لرؤية 2030.

وقع الاختيار على "سارة" من قِبل شركة سيركو من بين أكثر من 400 طلب التحاق، لتكون المرشحة الأولى للانضمام لبرنامج الفضاء للخريجين. تخرجت سارة في جامعة "إمبري-ريدل" المُتخصصة في مجال الطيران والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران والفضاء مع تخصص فرعي في الرياضيات التطبيقية. استهلّت "سارة" مسارها المهني لدى سيركو؛ حيث تولت وظيفة مهندسة عمليات المركبات الفضائية بصفتها متدربة حديثة التخرج. على مدار الـ12ـ شهرًا الماضية، خضعت "سارة" لتدريب شامل في المملكة العربية السعودية، وهي الآن على وشك إنهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي استمر لمدة 6 أشهر في مرافق (COP-2) التابعة لسيركو في ألمانيا، لتكتسب الخبرة العملية اللازمة لصقل معرفتها النظرية. عقب انتهاء البرنامج سيُقام حفل تخرج خلال هذا الصيف؛ حيث ستحصل "سارة" على شهادة اعتماد كمهندسة محترفة لعمليات المركبات الفضائية. من المُزمع أن تشارك "سارة" في تقديم خدمات الدعم لإطلاق إحدى المركبات الفضائية قبيل عودتها إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث ستنقل المعرفة التي اكتسبتها إلى عملاء الشركة، وفريق الفضاء الأوسع نطاقًا في سيركو.

إن هذه الدعوة الرسمية للقاء صاحب السمو الملكي ليست فقط للاحتفاء بإنجاز "سارة" الفردي، وإنما تسلط الضوء أيضًا على التأثير الأوسع نطاقًا لمبادرات سيركو في المملكة. تتمتع سيركو بخبرة هائلة في مجال الفضاء عبر مُختلف أنحاء العالم، فعلى مدار أكثر من 60 عامًا قدمت الشركة الدعم لبرامج الفضاء المدنية والعسكرية لكبرى المؤسسات الحكومية بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية، ووزارة الدفاع البريطانية، ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا". في عام 2023، أطلقت الشركة قسم الفضاء التابع لها في منطقة الشرق الأوسط، لدعم المواهب المحلية وتطوير القدرات الإقليمية، فضلًا عن ضمان نقل ما تتمتع به من ثروات معرفية وقدرات تشغيلية هائلة في مُختلف أنحاء المنطقة. إن هذا البرنامج التدريبي المُخصص للخريجين في مجال الفضاء يُعد الأول من نوعه داخل المملكة العربية السعودية، وعلى نطاق جميع فروع شركة "سيركو" عالميًا. تلعب سيركو دورًا حاسمًا في نقل المعرفة والمهارات اللازمة إلى الكفاءات السعودية عبر توظيف ما تتمتع به من عقود من الخبرة العالمية في صناعة الفضاء، من أجل مستقبل أفضل للجميع.

خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لجمهورية ألمانيا: "بأن ما حققته "سارة الحباس" من إنجاز يُعد بمثابة روح المبادرة والطموح التي يتمتع بها الشباب في المملكة، ويُجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تُراهن على الإمكانيات اللا محدودة التي يمتاز بها الشباب في تنمية مجتمعهم كونهم عنصرًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فخورون بما حققته "سارة" من إنجاز ونتطلع بكل ثقة لمساهمتها في قطاع الفضاء في المملكة".

صرحت "سارة الحباس"، خريجة برنامج الفضاء التابع لسيركو ومهندسة عمليات المركبات الفضائية المُرتقبة، قائلة: "لقد كان حصولي على هذه الفرصة الاستثنائية للتدريب في وكالة الفضاء الأوروبية مع نُخبة من الخبراء الدوليين المخضرمين بمثابة تجربة تحويلية. كم أشعر بالفخر والتقدير لتكريمي من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله، مما يُعد دافعًا لي لمواصلة الالتزام بالمساهمة في قطاع الفضاء داخل المملكة، وإلهام الشباب السعودي للسعي نحو تحقيق شغفهم بهذا المجال الرائع ".

صرح "أمار فورا"، رئيس قسم الفضاء لدى سيركو الشرق الأوسط، قائلًا: "نستهدف في شركة سيركو مواصلة الالتزام بتوظيف خبرتنا العالمية في مُختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وتنمية المواهب المحلية، والارتقاء بطموحات المملكة في مجال الفضاء إلى مستويات غير مسبوقة. يُعد نجاح

"سارة"مثالاً يُحتذى به لما يمكن تحقيقه من خلال التفاني، وتلقي الدعم المناسب، لذا فإننا سعداء كونها تُمثل نموذجًا لمستقبل استكشاف الفضاء داخل المملكة".

ولمزيد من المعلومات حول سيركو وما تقوم به من عمليات في الشرق الأوسط، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.serco.com/ME.

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"شيريل كينج"

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"سارة جاكسون"

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حول سيركو

تجمع سيركو نُخبة من أمهر الكفاءات، والتقنيات المتطورة، والشركاء الأمثل تحت سقف واحد، بهدف تطوير حلول مبتكرة لإحداث تأثير إيجابي ومعالجة تحديات العصر الحديث الأكثر إلحاحًا وتعقيدًا.

تعمل سيركو بشكل أساسي على توفير خدمات عامة مُصممة خصيصًا لدعم الحكومات في مُختلف أنحاء العالم، مع شبكة عالمية من الموظفين تضُم أكثر من 50,000 من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن قطاعات الدفاع، والفضاء، والهجرة، والعدالة، والرعاية الصحية، والنقل، وخدمة العملاء.

تشمل أبرز الخدمات المُقدمة لدى سيركو تصميم الخدمات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتوفير الموارد، وإدارة البرامج المعقدة، وتكامل الأنظمة، وإدارة الحالات، والهندسة، وإدارة الأصول والمرافق.

بفضل نموذجها التشغيلي الفريد، تُعد سيركو شركة رائدة في تقديم الحلول المُبتكرة الأكثر فعالية، مُتيحة للعملاء خدمات مُتكاملة من الألف إلى الياء.

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