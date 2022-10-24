

· الهيئة حصلت على أرباح خاصة من "إمباور" بقيمة 2.03 مليار درهم

· توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة للمساهمين قيد الدراسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، أن الهيئة حصلت على أرباح نقدية بقيمة 2.03 مليار دهم من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، والتي تمتلك الهيئة نسبة 70% منها. وقد حصلت الهيئة على هذه الأرباح من "إمباور" بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير أنه نتيجة لتوزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها من "إمباور"، تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي الحصول على الموافقات اللازمة لدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لحملة أسهم الهيئة، ويخضع توقيت وحجم الأرباح الخاصة للدراسة. هذه الأرباح الخاصة التي سيتم توزيعها لمرة واحدة، ستكون دفعة إضافية للمساهمين علاوة على سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها الهيئة والتي يتم بموجبها توزيع أرباح سنوية بقيمة 6.2 مليار درهم.

وأوضح معاليه: "كان أداء هيئة كهرباء ومياه دبي ومحفظة الشركات التابعة لها متميزاً خلال عام 2022، وحققت أهدافها في تعزيز النمو المستدام ودعم إمارة دبي، مع الحفاظ على أعلى درجات الأداء التشغيلي، وتوفير حلول رقمية متطورة للمتعاملين، إضافة إلى العمل على زيادة الأرباح للمساهمين. ويأتي توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهمينا في إطار جهودنا المتواصلة لتحسين إجمالي العوائد التي يحصل عليها المساهمون."

وتتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليار درهم سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بسداد أول دفعة أرباح بقيمة 6.2 فلس للسهم الواحد (3.1 مليار درهم) عن النصف الأول من عام 2022 بتاريخ 26 أكتوبر 2022. وبالنسبة للنصف الثاني من عام 2022، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي سداد 6.2 فلس للسهم الواحد (3.1 مليار درهم) في شهر إبريل 2023 (بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة).

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