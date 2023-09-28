دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الزيارات التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لهيئة كهرباء ومياه دبي، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة في مكتبه، سعادة لويس ميغيل ميرلانو هويو، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، وذلك بحضور الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وهدفت الزيارة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بما يدعم أطر التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أعرب معالي الطاير عن ترحيبه بزيارة سفير جمهورية كولومبيا، مؤكداً عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا، والتي تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، لافتاً إلى حرص الهيئة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات العالمية، وسعيها لتوسيع آفاق شراكاتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الطاقة والمياه، حيث شارك معالي الطاير أفضل الممارسات والخبرات العالمية للهيئة في مجال الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه.

واستعرض معاليه أمام السفير الكولومبي أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي، وأهمها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعتبر أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية الجديدة في العالم بنظام المنتِج المستقل، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار أمريكي). وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ويضم المجمع مركزاً تفاعلياً للابتكار مجهزاً بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، ومركزاً للبحوث والتطوير يهدف إلى إجراء الدراسات للاحتياجات الصناعية والمجتمعية والريادة في مجال البحوث العلمية والعمل كحلقة وصل بين الباحثين والمطّورين إضافة الى الخروج باستراتيجيات للأفكار المبتكرة المنتجة، ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، ومحطة الهيدروجين الأخضر، وبرنامج الهيئة للفضاء، ومركز الأمن السيبراني، ومشاريع الذكاء الاصطناعي، ومبادرة "الشاحن الأخضر" التي تضم بنية تحتية متطورة لشحن المركبات الكهربائية في دبي وتشجيع التنقل المستدام.

وتطرق معالي الطاير إلى المعارض والمؤتمرات الدولية التي تنظمها الهيئة قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، لتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة الفعال في الارتقاء بالتعاون الإقليمي والدولي لدعم العمل المناخي القائم على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، حيث تُنظم الهيئة خلال شهر نوفمبر المقبل الدورة الخامسة والعشرين من معرض المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 ، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية، والدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

من جهته، أشاد الوفد الكولومبي بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي، مبدياً اهتمام بلاده بالمشاركة في مشروعات الهيئة ولا سيما المتعلقة بالطاقة النظيفة، وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات.

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