دبي، الإمارات العربية المتحدة، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة نيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلند في دبي والإمارات الشمالية، في زيارة هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة والمياه في مملكة تايلند، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

في بداية اللقاء، رحب معالي الطاير بالقنصل العام لمملكة تايلند في دبي والإمارات الشمالية، مشيداً بجهود القنصلية التايلاندية في تعزيز علاقات التعاون وتبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية في قطاعات مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع. كما ناقش الجانبان آفاق التعاون الاستراتيجي ومساهمة المؤسسات والشركات التايلاندية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، وهي قطاعات محورية في كل من دولة الإمارات ومملكة تايلند.

واستعرض معالي الطاير أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة والتي تدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى جهود دبي لتحقيق الحياد الكربوني في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أبرز مشاريع الهيئة في مجال الطاقة النظيفة مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

من جهتها، أكدت سعادة نيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلند أهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات بين مملكة تايلند ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون والشراكة واستكشاف فرص الاستثمار بين الشركات التايلاندية وهيئة كهرباء ومياه دبي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

