المنامة – استقبل سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي أعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الجدد بمقر المصرف وذلك يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر2024.

وقد استهل سعادة المحافظ اللقاء بالترحيب بأعضاء مجلس ادارة الجمعية الجدد، كما أعرب عن الشكر والتقدير للجمعية على ما تواليه من دعم ومساندة مستمرة للقطاع المصرفي من خلال مجلس إدارتها وطاقمها التنفيذي ولجانها متعددة الاختصاصات، وحرصها الكبير على تطوير القطاع في البحرين والنهوض به جنباً إلى جنب مع تعزيز دور البنوك البحرينية ومساهمتها في تحقيق ريادة القطاع، مؤكداً على أهمية الاستمرار في توحيد الجهود المصرفية لتهيئة المناخ المناسب لاستيعاب الخدمات المصرفية الجديدة وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتحسين الظروف المحيطة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع أولويات مصرف البحرين المركزي للفترة القادمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك آخر تطورات الأوضاع المالية والمصرفية على المستويين الإقليمي والعالمي وانعكاساتها على القطاع المالي المحلي، وآخر التوجيهات والمعايير الرقابية التي من شأنها تحسين جودة وكفاءة وتنافسية القطاع، بالإضافة إلى مستجدات خطة التنفيذ الخاصة باستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026.

من جانبه، توجه السيد ياسر الشريفي رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وبالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية بالشكر والامتنان لمصرف البحرين المركزي على المشاركة في الاجتماع وعلى ما شهده من نقاشات مفتوحة وثرية حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المالي والمصرفي، وعلى ما يقدمه المصرف للقطاع من دعم متواصل في مختلف الجوانب، منوهاً بالدور الحثيث الذي ينهض به المصرف في مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية مما يحافظ على مكانة القطاع المالي والمصرفي البحريني ودوره المهم في دعم تقديم أفضل الخدمات المصرفية في البلاد.

وأشار السيد الشريفي إلى أن توجهات الجمعية الجديدة تنسجم مع سعي المصرف الدائم للارتقاء بالقطاع المالي والمصرفي، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للمؤسسات المالية والمصرفية وتشجيعها على الابتكار وتعظيم مساهمتها في تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، وتدريب الكوادر الوطنية في المجال المصرفي وتزويدها بالأدوات المعرفية اللازمة وتطوير البرامج التدريبية للموظفين لتعزيز مواكبتهم للتقدم الحاصل في القطاع.

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