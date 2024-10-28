المنامة، البحرين- أكد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي على أهمية مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وجاء ذلك لدى استقبال سعادة المحافظ للموظف راشد عادل كمال بمناسبة قبوله ضمن الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أعرب سعادته عن خالص التهاني له لاختياره للمشاركة في البرنامج، متمنياً له التوفيق ومواصلة تحقيق النجاح والاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها البرنامج.

من جانبه، أعرب الموظف عن خالص شكره وتقديره لسعادة المحافظ على دعمه المستمر لكافة منتسبي المصرف، الأمر الذي يمثل دافعاً لهم لمواصلة تحقيق التطلعات المنشودة.

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