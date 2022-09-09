أعرب سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأسرة الملكية بقصر برمنجهام بعد رحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وتقدم بن سليّم بخالص العزاء للشعب البريطاني الصديق بعد رحيل جلالة الملكة إليزابيث، قائلاً إن التاريخ سيظل شاهداً على قيادة جلالة الملكة لأطول حكم ملكي في تاريخ المملكة المتحدة حيث كرست خلال تلك الفترة حياتها لخدمة المملكة والحفاظ على كيانها العظيم.

وأوضح بن سليّم بأن عهد الملكة الراحلة شهد علاقات ثنائية استراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ارتكزت على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية، سعياً نحو الازدهار وتحقيق الرخاء والأمن لمواطني البلدين فضلاً عن توسيع تبادل المعارف والأفكار وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وأكد بن سليّم أن عهد الملكة إليزابيث الثانية اتسم بنموذجية العمل والثبات على المبادئ خلال أكثر من 70 عاماً في خدمة وطنها وشعبها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتز بوجود سفينة تحمل اسم جلالتها على أرض دبي بعد إبحارها حول العالم منذ ستينيات القرن الماضي.

ونوه بن سليّم بأن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تفتخر بوجود سفينة "الملكة إليزابيث 2" تحت مظلتها كأول فندق عائم في إمارة دبي بعد رسوها بميناء راشد عام 2008 لتقدم تجربة تاريخية استثنائية وفرصة للعودة إلى الماضي للتجول في أروقة سار فيها شخصيات لا تنسى مثل نيلسون مانديلا وأفراد من الأسرة الملكية البريطانية وعلى رأسهم الراحلة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن الملكة اليزابيث افتتحت خلال زيارتها لدبي في عام 1979 يصحبها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، ميناء جبل علي الذي ضم حينها 72 رصيفاً واستغرق العمل فيه 4 سنوات، وضم ترسانة خاصة لإصلاح السفن وأرصفة خاصة مجهزة برافعات حمولة 6 الآف طن وحوض جاف يضم مرابط للسفن التي تبلغ حمولتها 30 ألف طن.

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